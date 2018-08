La exhumación de Franco y el apoyo al carbón apuntalan el discurso del PSOE Adrián Barbón interviene en la tradicional fiesta de los socialistas en La Camperona / IMANOL RIMADA Barbón piensa en una renovación amplia de proyecto y personas para superar el «desgaste» que acumula el partido A. SUÁREZ LA CAMPERONA. Lunes, 6 agosto 2018, 04:54

El PSOE asturiano cabalga rumbo a las elecciones autonómicas de 2019 a lomos del impulso que ha supuesto el aterrizaje de Pedro Sánchez en la Moncloa. La conformación de un Gobierno central de color socialista y la mayor visibilidad que ello supone alimentan las expectativas del partido con vistas a esos comicios regionales, pese a los nubarrones que amenazan algunas de sus políticas, caso de los planes de descarbonización del Ministerio de Transición Ecológica. Con todo, el secretario general, Adrián Barbón, trasladó ayer un discurso optimista y, en la tradicional fiesta de La Camperona, se mostró convencido de que el carbón autóctono mantendrá un hueco como fuente de respaldo de las nuevas energías renovables. Hizo además bandera de uno de los principales anuncios del Ejecutivo de Sánchez, la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos, que defendió con ahínco.

«El tirano, el dictador, no merece estar enterrado en un espacio público», había dicho Barbón en el acto previo a la fiesta de La Camperona, a los pies de la mina de La Bornaína. «Que se lo lleve su familia y lo entierre donde quiera», apostilló, respaldado por los principales dirigentes del partido en San Martín, por la eurodiputada y presidenta de la delegación socialista española en el Parlamento Europeo, Iratxe García, y por rostros conocidos como el también europarlamentario Jonás Fernández o María Luisa Carcedo.

Ambos temas, la exhumación de los restos de Franco y el futuro del carbón, fueron protagonistas. Barbón, que recuperó la tradición de que el secretario general acudiese a La Camperona, algo que no había sucedido en las últimas ediciones, dejó claro que los pasquines colgados en sedes socialistas no van a amilanar al PSOE. «Franco no nos calló con la represión y el exilio y sus herederos no lo harán ahora aunque empapelen todas las sedes», zanjó.

En cuanto a la transición energética y el riesgo que una descarbonización exprés supondría para Asturias, Barbón se mostró confiado en que desde Madrid se atenderán las reivindicaciones asturianas, y que se tratará de un proceso «justo y pactado» que no penalizará a los territorios. Criticó al PP por levantar ahora la voz ante Sánchez cuando «calló» ante las políticas de Mariano Rajoy para las cuencas, y se mostró convencido de que habrá un espacio para el carbón nacional como energía de respaldo para las nuevas fuentes renovables. El mineral nacional «jugará su papel», añadió.

Iratxe García respaldó sus planteamientos. Tanto en relación con la memoria histórica, señalando que el compromiso del Gobierno de Sánchez de sacar del Valle de los Caídos los restos de Franco se ejecutará más pronto que tarde, como en lo referente a la descarbonización. Una transición energética que, dijo, debe contar con fondos europeos para ayudar a los territorios afectados.

En este clima político prepara el PSOE asturiano el asalto a las elecciones autonómicas de 2019. Un camino que el partido abordará a partir de un cambio de caras en las candidaturas y una renovación del proyecto político para superar «el envejecimiento y el desgaste» inherente al paso de los años, anotó Barbón. Es necesaria una «puesta a punto» para afrontar los nuevos retos, remachó.