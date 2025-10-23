El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Guardia Civil investiga la autoría del fuego del Monte Areo en Gijón
La presidenta de Extremadura, María Guardiola. EFE

Extremadura, más cerca de las elecciones tras el veto a los Presupuestos

Guardiola acusa a la oposición de PSOE y Vox de actuar como un «piquete institucional»

Juan Soriano

Mérida

Jueves, 23 de octubre 2025, 20:23

Comenta

La presidenta de Extremadura, María Guardiola, abrió este jueves con fuerza la puerta a un adelanto electoral en la comunidad después de que el PSOE, ... Vox y Unidas por Extremadura registraran sendas enmiendas a la totalidad contra los Presupuestos presentados por el PP, que gobierna en solitario la autonomía tras su ruptura con el partido de Santiago Abascal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Incendio forestal en el Monte Areo, en Gijón, obliga a evacuar a los vecinos a un polideportivo: «Esto es una locura, un infierno»
  2. 2 Serena Williams da su primer paseo por Oviedo
  3. 3 Detenida por realizar tratamientos estéticos en su casa de Gijón pese a carecer de titulación
  4. 4 Estampado contra el Museo del Ferrocarril en Gijón
  5. 5 Los vecinos de El Natahoyo, en Gijón, divididos por la llegada de los usuarios del Albergue Covadonga
  6. 6 En busca de auroras boreales: lo que debes saber para verlas en Asturias
  7. 7

    «Cuando abrí la puerta de casa vi las llamas muy cerca y un viento tremendo, parecía que no íbamos a poder salir de allí»
  8. 8

    El Hospital de Cabueñes, pionero en Asturias en una técnica quirúrgica para eliminar tumores de piel
  9. 9 La comida asturiana de Eduardo Mendoza en Oviedo: fabada, pote y arroz con leche
  10. 10 La Familia Real ya está en Asturias: primera parada, el concierto en el Auditorio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Extremadura, más cerca de las elecciones tras el veto a los Presupuestos

Extremadura, más cerca de las elecciones tras el veto a los Presupuestos