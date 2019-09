Fade y sindicatos muestran su «preocupación» por la repetición electoral UGT llama a la movilización ante los comicios y CC OO alerta del riesgo que el parón supone para la industria J. L. GONZÁLEZ GIJÓN. Jueves, 19 septiembre 2019, 03:00

Preocupación. Esta palabra resume el sentir de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade). Si en la mañana de ayer era la Confederación Española de Organizaciones Empresariales la que mostraba inquietud por unas nuevas elecciones que sumen de nuevo al país en la parálisis, por la tarde fue el presidente de Fade quien se sumó a este sentir. Los datos de evolución de la economía, que muchos interpretan como el sendero hacia una nueva recesión, y los retos que debe afrontar Asturias, como la transición ecológica, el 'Brexit' o la guerra comercial entre China y EE UU, justifican este sentimiento en el seno de Fade. «Asistimos a una nueva convocatoria electoral que conllevará más retrasos en la tarea de abordar estas amenazas», afirmó Belarmino Feito, quien aboga por «recuperar el diálogo político que tan fructífero fue en los inicios de nuestra democracia».

El secretario general de UGT en Asturias, Javier Fernández Lanero, no ocultó su «decepción», aunque evitó buscar culpables de la situación para llamar a la «movilización» y dar en las urnas un «apoyo más fuerte» a aquellos grupos políticos que apuesten por implantar la «agenda social. Cuantos más voten, mejor. Lo que no puede haber es una desmovilización que traiga abstención y que puedan ganar quienes nos llevaron a esta situación», afirmó. Lanero sostiene que la izquierda «ganó las elecciones y estaba obligada a gobernar. La izquierda está condenada a entenderse o morir en el intento. No tiene más remedio», señaló el líder sindical, quien lamenta el «daño» que este proceso produce a la política. «Lo que pierde es la democracia».

Más crítico se mostró José Manuel Zapico, secretario general de CC OO en Asturias. «Es muy lamentable asistir a una competición de reproches por parte de quienes no han hecho su trabajo, el que tenían encomendado», afirmó.

El secretario general de CC OO alertó de los riesgos que asume Asturias con este nuevo parón, especialmente en el sector industrial. «Pasar varios meses sin el prometido estatuto de las electrointensivas podría ser catastrófico para nuestra industria y para la economía asturiana en su conjunto».

José Manuel Zapico lanzó además un mensaje muy directo a la clase política por su incapacidad para llegar a acuerdos. «Cuando ni en septiembre son capaces de superar sus intereses partidistas, deberían tener prohibido volver a presentarse», afirmó el responsable de CC OO en Asturias, quien sostiene que ningún partido se ha disculpado de forma pública con «los trabajadores, esa mayoría social progresista que les votó para que resolvieran sus problemas más acuciantes: el paro y la precariedad, las desigualdades, las pensiones, la vivienda...».