Fade y sindicatos ven «preocupante» la pérdida de recursos para Asturias Los partidos de la oposición cargan contra Pedro Sánchez por no haber alcanzado un acuerdo para formar nuevo Ejecutivo J. L. GONZÁLEZ GIJÓN. Miércoles, 14 agosto 2019, 04:10

La patronal asturiana y sindicatos asisten con «preocupación» al debate en torno al bloqueo de 200 millones de euros motivados por la falta de Gobierno. Los responsables de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade) asisten preocupados al proceso, pero van más allá y reclaman la formación de un Gobierno. «Es una cuestión más que se suma a otros problemas, como los que afectan a la industria. Necesitamos un Gobierno, porque esta situación de bloqueo nos perjudica», afirmó ayer a EL COMERCIO el presidente de la patronal asturiana, Belarmino Feito.

El vicepresidente de la patronal comparte el análisis del líder de los empresarios de la región. Carlos Paniceres, señaló que hay «proyectos pendientes» en Asturias que necesitan de esos fondos y no dudó en afirmar que «estamos ante un problema. Hay cosas por las que llevamos tiempo esperando y puede haber retrasos», señaló.

La postura de los sindicatos también se dirige hacia la formación de Gobierno. El secretario general de CC OO en Asturias, José Manuel Zapico, señaló que el bloqueo es «una muestra más de que PSOE y Unidas Podemos no han dado una respuesta al mandato de las urnas, que reclama un Gobierno estable de la izquierda plural. Asturias lo necesita para el estatuto electrointensivo, para el plan demográfico...». Por su parte, el secretario general de UGT en Asturias, Javier Fernández Lanero, incidió en la repercusión que tiene para Asturias la falta de un Ejecutivo. «Tenemos dinero bloqueado y políticas fundamentales también bloqueadas. Cualquier merma económica para la región va a ser dramática», señaló.

El principal partido de la oposición, el PP, cargó la responsabilidad de la situación en los hombros del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Su portavoz parlamentaria, Teresa Mallada, afirmó que «casi cuatro meses después de las elecciones, España está paralizada. Hoy hablamos de las transferencias, pero también estamos muy pendientes de, por ejemplo, el estatuto de las electrointensivas. El PSOE sigue deshojando la margarita de la convocatoria electoral de forma irresponsable mientras mantiene a todo un país en la incertidumbre».

Desde Ciudadanos sostienen que esta situación viene provocada por Pedro Sánchez. La portavoz parlamentaria de la formación, Laura Pérez Macho, considera que «un gobierno en funciones sigue siendo un gobierno y tiene la obligación de estar trabajando».

En Podemos lamentan que «por culpa de los chantajes políticos» sean los asturianos quienes van a «padecer la falta de asistencia. El Gobierno de Sánchez está utilizando los recursos como moneda de cambio en busca de apoyos para la investidura».

«Irresponsabilidad política»

La portavoz parlamentaria de IU, Ángela Vallina, considera que se ha llegado a esta situación por una cuestión de «irresponsabilidad política. Hay políticos que no piensan en las consecuencias que sus actos tienen para las personas», señaló. La diputada de IU teme que el bloqueo de los fondos acabe afectando a las cuentas regionales. «Lógicamente, en algún lado va a repercutir, porque son cantidades que se presupuestan». Ángela Vallina reclamó «responsabilidad» para llegar a un acuerdo de investidura que permita formar Gobierno.

Desde la filas de Foro, su portavoz parlamentario, Adrián Pumares, calificó el bloqueo como «una mala noticia» para Asturias, aunque reclamó que «no se use como excusa la parálisis del Gobierno central para dejar de hacer cosas en la región». No obstante, Adrián Pumares afirmó sobre los Presupuestos Generales del Estado en los que se incluían las cantidades bloqueadas y que no llegaron a salir adelante provocando esta situación que eran «malos para Asturias. Unos malos presupuestos son peores que otros prorrogados».

El portavoz de Vox en la Junta, Ignacio Blanco, reclamó al presidente del Principado, Adrián Barbón, que «utilice su influencia en Madrid. Si tiene allí tanto peso como dice puede desatascar esta situación». Blanco señaló que a Asturias «le faltan ahora 200 millones de euros y ese agujero va a aparecer por algún sitio. Espero que no se hagan recortes en Educación, Sanidad y Servicios Sociales», afirmó el diputado, quien teme que, de prolongarse la situación, la merma de recursos ascienda «a 400 millones de euros. Si no hay Gobierno en septiembre se duplicaría el montante».