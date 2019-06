«Por falta de sentido de Estado no tenemos presupuesto y hay muchos proyectos parados» La delegada del Gobierno, Delia Losa, en su despacho. / MARIO ROJAS Delia Losa | Delegada del Gobierno en Asturias «Sería un atraco a la ciudadanía y una vergüenza ir otra vez a elecciones; los comicios cuestan como poco 17 millones que hacen falta» RAMÓN MUÑIZ RMUNIZ@ELCOMERCIO.ES OVIEDO. Jueves, 20 junio 2019, 02:38

¿Para qué sirve un delegada del Gobierno? Hace un año cuando la nombraron para el cargo su referencia era la del gobernador civil, figura «de una época no muy alegre». Su equipo estima que desde entonces suma 440 actos públicos, visitas y entrevistas, lo que le permite afinar mejor la respuesta. «Esto no es el Palacio Real, que está separado de la calle», dice. «Somos una prolongación del poder de la calle y todo lo que hacemos es para beneficiar al ciudadano». Delia Losa (Mieres, 1954) es militante socialista desde hace 35 años y habla tranquila salvo cuando se refiere a la situación de bloqueo político y los derechos sociales.

-Se habla de repetición electoral.

-Me parecería una burla, un atraco a la ciudadanía. Solo en delegaciones de Gobierno y papeletas los comicios exigen 17 millones.

-¿Cómo perjudicaría a Asturias?

-Necesitamos ese dinero. Sería una vergüenza y un desprecio al sistema democrático. Decían que el bipartidismo era malísimo, pero ahora el multipartidismo, ¿para qué vale? Para nada cuando estamos con cordones sanitarios y Ciudadanos dice que no a un partido democrático, como el PSOE, y pacta con Vox diciendo que no lo hace. ¿Se creen que los ciudadanos somos tontos? ¿Pero qué clase política tenemos?

-Dígamelo usted.

-Yo pertenezco a una clase política seria. En un sistema con ocho partidos sacar 123 diputados es un lujo. Por sentido de Estado deberían los demás respetarlo, dejar que gobierne quien dobla en representantes a los demás, y luego en la vida parlamentaria trabajar para dejar impronta en los proyectos o formar mayorías alternativas. Para eso te eligen.

-Le veo con cuerda para seguir.

-(Se ríe) Soy una militante y estaré donde me ponga mi partido. Aquí hay un equipo magnífico y si tenemos cuatro años profundizaremos en cada área de actividad.

-En lo suyo es capital la interlocución entre administraciones. Javier Fernández y Pedro Sánchez solo se entrevistaron una vez. Siendo ambos presidentes y compañeros de partido, ¿no es eso una anomalía que perjudica a la región?

-Han sido solo diez meses y la verdad es que los presidentes tampoco se reúnen entre ellos tanto porque no entran en las materias concretas. El día a día lo llevan los ministros, que con los consejeros han tenido una colaboración permanente.

-Dijo al llegar que temía «una transición hacia la descarbonización que va a generar un problema muy serio en Asturias». Lo clavó.

-El otro día hablaba de las oportunidades y proyectos y un vecino me dijo 'sí, está bien, pero permítanos que pasemos el duelo'. Soy de Mieres y psicológicamente estamos pasando un duelo. La pena por la pérdida es muy grande, porque son 150 años de una actividad minera que ha conformado una manera de ser. Pero en este entorno mundial viendo la brutalidad del daño que genera la contaminación, tenemos que asumir que no podíamos seguir así.

-Apuestan por una «transición justa». ¿Qué han hecho por ella?

-Por ejemplo el plan de Hunosa. La empresa estaba moribunda y se la dejaba morir con el PP. El plan que se acaba de aprobar centraliza en ella los procesos de regeneración y activación de las cuencas. Están usando geotermia, biomasa y energías alternativas que generan empleo, riqueza y optimismo.

-Las últimas inundaciones dejaron daños en buena parte de la región. ¿Cuántas ayudas ha dado la Administración central?

-Nos reunimos con la Federación de Concejos, mandamos cartas y tramitamos las ayudas. Todas salieron para Madrid, pero están sin resolver.

-Los alcaldes cargaron contra la Confederación y dijeron que los ríos estaban sucios. ¿Es un chivo expiatorio o tenían razón?

-Que cada uno aguante su responsabilidad. Aquí durante la crisis y el gobierno del PP se dejaron de hacer las tareas de mantenimiento precisas. Son cosas que entonces a lo mejor el ciudadano no percibía, pero en un territorio con tanta vegetación es muy fácil que eso acabe con un problema en las riadas. La Confederación tuvo esta vez una respuesta inmediata y el secretario de Estado, el asturiano Hugo Morán, forzó partidas presupuestarias que no estaban previstas para abordar estos daños generados. Eso lo hicimos dentro de las limitaciones presupuestarias. Aquí tenemos unos partidos que no quieren que te apoyes en los independentistas y te cierran la puerta a todo. Por la falta de sentido de Estado de esos partidos no se aprobaron los presupuestos y tenemos parados cantidades de proyectos para los que no tenemos dinero.

-¿Abrirá la variante de Pajares en 2021 con todo lo que le queda?

-En principio sí, los trabajos avanzan y no hay ningún parón. Se va a quitar el terreno que presionaba en la ladera para que deje de haber desprendimientos y las filtraciones de agua están controladas. Frente a la idea peregrina del PP y Francisco Álvarez-Cascos de unas vías que solo retrasaban la apertura, se está avanzando en un modelo adecuado.

-Fomento dijo que una vez abierta se prescindiría de la rampa de Pajares. ¿Se lo imagina?

-La rampa es un monumento histórico, pero ¿tú crees que en pleno siglo XXI podemos mantenerla como vía de circulación? Es del siglo XIX y mantenerlo en funcionamiento para pasajeros y mercancías es una barbaridad con la variante. A lo mejor se le puede dar un uso turístico.

-¿Es injusto el peaje del Huerna?

-Es justificable y si no, pregúntenle a Álvarez-Cascos, que lo prorrogó.

-¿Hay margen para rebajarlo?

-Pregúntale a tu madre cómo hace las cuentas en casa. Si quitamos el peaje, ¿cómo subvencionas la sanidad? Alguien que viene con un dedo mal entra en el HUCA y sale arreglado y lo único que paga es el peaje. Hay que elegir. Somos el PSOE y priorizamos la Sanidad.

-Una prioridad común con el PP es ampliar la 'Y', como acaban de licitar. ¿Urge dar más carretera al coche en vez de mejorar el tren?

-Son cosas compatibles. Ese tramo no está bien, las incorporaciones incumplen la distancia reglamentaria. En una decisión técnica.

-Llevan un año y en Feve siguen las cancelaciones por falta de trenes, repuestos y maquinistas.

-Asturias es una región muy complicada en su orografía, donde las inversiones cuestan el doble que en el resto. En nuestros presupuestos había más de 400 millones en inversiones plurianuales para cercanías pero los dejaron en el tintero.

-El presupuesto de 2018 que heredaron del PP reservaba 42,3 millones pero solo se gastaron 14,7. ¿Cómo lo explica al ciudadano?

-Diciéndole que hemos gobernando diez meses, sin mayoría parlamentaria y con muchos elementos en contra. Un gobierno necesita un periodo mínimo de cuatro años y estabilidad política para pedirle cuentas. Si te fijas en todo lo que hemos hecho con solo 84 diputados...

-¿Qué han hecho? ¿En qué le ha cambiado la vida al asturiano?

-Recuperamos la sanidad universal. Subimos el salario mínimo bastante, está en 1.050 euros con las pagas extras. Hicimos un plan de empleo digno, con medidas como la de tener que fichar, que conciencian al país para que entienda que no se puede abusar del trabajador en horario o salario...

-Hay quejas por el control horario. Se dice que no se planteó bien.

-Me recuerda a cuando se prohibió fumar en sitios públicos. ¡Se montó la de San Quintín! Los hosteleros protestaron, parecía el fin del mundo y ahora nadie lo discute. Hicimos eso y recuperar el subsidio para mayores de 52 años.

-Si me lo permite, parece que el Gobierno promete a veces por encima de sus posibilidades. Franco sigue en el valle de los Caídos y están en vigor la 'ley mordaza', la 'ley Wert', la reforma laboral...

-Para cambiar esas leyes necesitamos una mayoría parlamentaria que no hemos tenido y los jueces han paralizado sacar al dictador y hay que respetarlo. Lo que no podemos los socialistas es renunciar a nuestras ideas. A este país, desde que las empezamos a materializar en 1982, no lo reconoce ni la madre que lo parió. Los nórdicos eran la envidia y hoy tenemos leyes en el aborto, la violencia de género o el matrimonio homosexual más modernas.

-Leyes que ahora hay formaciones que discuten. ¿Creía que detrás tenían un consenso mayor?

-Son las dos Españas de las que hablaba Machado, que siguen ahí. Me duele, me sorprende que a estas alturas de la historia todavía haya gente que niegue la violencia contra las mujeres.

-En un momento en el que se visbilizan esas dos Españas, ¿era una prioridad sacar a Franco del valle?

-El problema es que la dictadura duró mucho, fueron 40 años y se fue adormeciendo. Pero a los que se oponen a esto hay que personalizarles la situación, preguntarles cómo se sentirían si bajo ese suelo pudiera estar su abuelo. La gente no quiere una revolución, solo recuperar a sus familiares que fueron fusilados y acumulados como si fueran raíces de árboles.

-El presidente del TSJA dijo que usted fue «imprudente» al considerar que el nuevo informe sobre el asesinato de Sheila Barrero era «concluyente».

-Represento a la Guardia Civil, y quería decir que no descansan y siempre buscan resolver los crímenes, aunque pase el tiempo. Quería decir que el trabajo de la UCO era correcto al 100%, que era impecable, y lo digo con todo respeto a la autoridad judicial.

-Van mil mujeres muertas. ¿Hace el Gobierno todo lo que puede?

-Nunca está todo hecho. Hay que insistir y trabajar en la educación desde pequeños. El PP se cargó Educación para la Ciudadanía. Es una asignatura que habrá que reformar pero es fundamental enseñar en respeto a las mujeres, la libertad sexual, las instituciones y la bandera.