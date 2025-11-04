El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Feijóo y Abascal se saludan en el Congreso. Ep

Feijóo activa los contactos con Vox para el relevo de Mazón con una llamada a Abascal

Ambos dirigentes coinciden en «dar estabilidad» a la Comunidad Valenciana, inmersa en la reconstrucción, pero no han puesto ningún nombre encima de la mesa

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Martes, 4 de noviembre 2025, 13:07

Comenta

El reloj para la sucesión de Carlos Mazón ya está en marcha. Un día después de que el president diese un paso atrás al frente ... de la Generalitat Valenciana dejando su relevo en manos de Vox, Alberto Núñez Feijóo ha llamado a Santiago Abascal para iniciar oficialmente los contactos para investir a un nuevo candidato popular para el que necesita su apoyo al no tener mayoría en les Corts. Según fuentes del PP, ambos dirigentes coincidieron en la necesidad de «dar estabilidad» a un territorio que sigue inmerso en un complejo proceso de reconstrucción tras las riadas de hace un año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Claudia Montes: «Me dijeron que no me preocupara, que en Asturias se llevaban amañando contratos cuarenta años. Era un secreto a voces»
  2. 2 La misteriosa herencia de 14 millones de euros que puede ir a parar a un oculista de Oviedo
  3. 3 Susto en Gijón: herido un hombre tras un choque entre vehículos en El Llano
  4. 4 Asturias, en alerta naranja por fuertes vientos: estas son las recomendaciones para protegerse
  5. 5 El Principado sobre los correos de Claudia Montes: «Eran confusos» y «no llegaron al presidente»
  6. 6

    La antigua sede de Telefónica de Gijón albergará 18 lofts de lujo para alquilar a ejecutivos
  7. 7 ¿Cuánto cobrarán los propietarios que se adhieran a Alquilámoste? Así funcionará el programa de alquiler de vivienda del Principado
  8. 8 Diez detenidos por estafar 300.000 euros mediante la compraventa de mercancía: hay víctimas en Asturias
  9. 9

    El precio fijado por el Principado para la vivienda protegida frena su construcción
  10. 10 El fuego calcina cinco vehículos de madrugada en Avilés

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Feijóo activa los contactos con Vox para el relevo de Mazón con una llamada a Abascal

Feijóo activa los contactos con Vox para el relevo de Mazón con una llamada a Abascal