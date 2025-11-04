Feijóo activa los contactos con Vox para el relevo de Mazón con una llamada a Abascal

El reloj para la sucesión de Carlos Mazón ya está en marcha. Un día después de que el president diese un paso atrás al frente ... de la Generalitat Valenciana dejando su relevo en manos de Vox, Alberto Núñez Feijóo ha llamado a Santiago Abascal para iniciar oficialmente los contactos para investir a un nuevo candidato popular para el que necesita su apoyo al no tener mayoría en les Corts. Según fuentes del PP, ambos dirigentes coincidieron en la necesidad de «dar estabilidad» a un territorio que sigue inmerso en un complejo proceso de reconstrucción tras las riadas de hace un año.

La llamada, que avanzó La Razón y confirmó este periódico, ha sido «cordial y en buen tono» y, por el momento, no se ha puesto ningún nombre encima de la mesa de cara a la investidura. Todas las miradas apuntan a Juanfran Pérez Llorca, escudero de Mazón y el perfil mejor posicionado ya que ha ha sido el encargado de negociar en el pasado los acuerdos con los voxistas, con cuyos interlocutores guarda además una buena relación. Fuentes cercanas a Feijóo descartan por completo a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, para un recambio inmediato en la Generalitat, aunque sigue siendo la opción favorita en un futuro.

La intención de la dirección nacional es «hacer un seguimiento» de las negociaciones, que en el caso de Vox capitaliza Bambú. En El PP insisten en que no debería haber dificultades para renovar un acuerdo que «ya está en marcha con el pacto presupuestario» del pasado mayo en el que los populares ya asumieron muchas reivindicaciones de la formación ultraderechista en materias tan sensibles como la inmigración o los menores inmigrantes no acompañados.