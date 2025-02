Alberto Núñez Feijóo ha acusado este domingo al presidente del Gobeirno, Pedro Sánchez, de «usar» a los menores extranjeros no acompañados como «moneda de cambio» para negociar con Junts. Lo ha hecho durante su intervención en el I Foro de Grandes Ciudades gobernadas por el ... PP celebrado en Zaragoza. Allí, el líder de los populares, ha reunido a 35 regidores de municipios de más de 100.000 habitantes con el objetivo de armar un «frente común» en materia de vivienda, seguridad y fiscalidad.

El líder gallego ha pedido al Gobierno que «no de lecciones de moralidad» en materia de inmigración. Un asunto con el que Feijóo cree que el PSOE «está manipulando a la gente». Se refiere a la guerra abierta entre ambas formaciones tras acuerdo que el jueves alcanzaron la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, una comunidad en la que el PP forma parte de la coalición gobernante junto a Coalición Canaria, para repartir la acogida de 4.400 menores extranjeros que amenazan con colapsar el sistema de acogida insultar.

Mientras el Gobierno niega que «ninguna» comunidad autónoma vaya a quedar fuera del reparto de menores migrantes no acompañados, el PP considera que el acuerdo que ha alcanzado el Ejecutivo con Canarias es «inmoral» y avisa que lo rechazará si se deja fuera a Cataluña y País Vasco.

Feijóo, en cambio, ha defendido el 'Plan de Acción contra el Descontrol Migratorio' propuesto por su partido en septiembre y firmado también por el propio Clavijo. «Nosotros hemos escrito un plan para luchar contra la inmigración irregular firmado por 14 presidentes autonómicos que yo negocié con el presidente de Canarias. Ahí tienen el plan», ha zanjado.

No es el único asunto desgranado por el presidente del PP en Zaragoza. Fejóo considera que la agenda de su partido se contrapone a la de Moncloa, a la que ha calificado de «agenda del escándalo». «Es verdad que llena de contenido los informativos, pero vacía los bolsillos de los españoles. Es entretenida, yo no lo niego, pero desvía a la nación de sus prioridades y les conduce a los tribunales y a Waterloo. A España no la lleva ninguna parte, sólo a la decadencia política, económica y social», ha reiterado.

Así, el líder popular ha afirmado que su voluntad es poner «punto y final» a la política que no tiene como primer objetivo dar soluciones a los problemas de España, y que encuentra en el Gobierno de Pedro Sánchez a su máximo «exponente y promotor».

Reformas

«Nuestro objetivo es combatirla cada día, cada semana y cada mes, desde todos los ámbitos, en cada oportunidad y ante cada reto que España tiene que afrontar», ha reafirmado Feijóo, para añadir, a continuación, que España necesita reformas para que se cambien dinámicas que sólo llevan a un empeoramiento progresivo.

Por ello, el presidente de los populares ha vuelto a explicar que su partido está demostrando que ante los problemas se pueden aportar soluciones, que hay «otra manera de hacer las cosas» y que hay una política «que sirve». «Demostrar que hay una alternativa nos convierte en el rival a batir por parte de aquellos que quieren más de lo mismo», ha reflejado.