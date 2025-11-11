El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Miguel Tellado interviene este martes en un acto en Madrid. E. P.

Feijóo anunciará «muy rápido» al aspirante a suceder a Mazón

Tellado avanza que la propuesta se dará a conocer «dentro de los plazos que existen para hacerlo» y exige a Vox «altura de miras y no cálculo electoral»

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Martes, 11 de noviembre 2025, 11:47

Comenta

El reloj está en marcha pero a ocho días para que acabe el plazo estipulado para proponer al candidato a suceder a Carlos Mazón al ... frente de la Generalitat Valenciana se desconoce todavía quién será el elegido. Una decisión que el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, no dilatará en exceso, según avanzó este martes su mano derecha y secretario genera del partido, Miguel Tellado. «A mí me consta que la propuesta se va a dar a conocer muy rápido, dentro de los plazos que existe para hacerlo», apuntó en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Al menos tres detenidos en Gijón relacionados con el narco fallecido en Toledo
  2. 2

    Los narcos de Gijón tiroteados en Toledo habían viajado para cometer un secuestro
  3. 3 Adriana Lastra suspende su agenda por cuestiones médicas
  4. 4 Identifican el cadáver de una joven de 24 años a la que apuñalaron y enterraron en cal viva en Langreo en 1991
  5. 5 Los vecinos de El Natahoyo intensifican su protesta contra el traslado del Albergue Covadonga: «Que lo lleven a Somió»
  6. 6 Una pota olvidada al fuego provoca un incendio en El Llano, en Gijón
  7. 7 Cayetano Rivera Ordoñez estrella su furgoneta contra una palmera
  8. 8 Detenido un hombre tras amenazar a otro con un arma blanca en Gijón
  9. 9 La gripe se dispara en Asturias, aunque lo peor vendrá antes de Navidad
  10. 10 Consternación por la pérdida de Pelayo Roces, empresario «comprometido con Asturias»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Feijóo anunciará «muy rápido» al aspirante a suceder a Mazón

Feijóo anunciará «muy rápido» al aspirante a suceder a Mazón