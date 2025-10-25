El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Girona - Real Oviedo
Feijóo saluda a los asistentes al mitin del PP en Zaragoza. EP

Feijóo avisa a Sánchez que se expone a ser procesado si miente en el Senado

El líder del PP señala al presidente del Gobierno que si confiesa la verdad será culpable de conocer la 'trama Koldo' y que si la niega incurrirá en falso testimonio

A. Azpiroz

Madrid

Sábado, 25 de octubre 2025, 14:06

Comenta

Alberto Núñez Feijóo calienta motores ante la comparecencia del próximo jueves de Pedro Sánchez en la comisión de investigación del Senado por el 'caso ... Koldo'. El jefe de la oposición destacó que será la primera vez en democracia que un presidente del Gobierno en ejercicio se ve obligado a acudir a declarar ante una comisión de investigación por corrupción en el Parlamento. Y es que, agregó resulta difícil de creer que no supiera nada de la trama ilegal cuando «viajaba en su propio coche con José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Conmoción en Valdesoto por la condena de tres años y medio de cárcel para Celso Roces, organizador del Rally Princesa
  2. 2 ¿Quién fue la más elegante en la alfombra azul de los Premios Princesa de Asturias?
  3. 3 Un cementerio de animales en la playa de San Lorenzo
  4. 4 Una corbata rebelde y un dobladillo descosido: lo que no se vio del Reconquista
  5. 5

    Denuncian un caso de acoso escolar a una niña de 14 años en un instituto de San Martín del Rey Aurelio
  6. 6 Susto en Bobes por un incendio en el Llagar El Quesu
  7. 7

    Una sentencia aboca al derribo a un chalé en Salinas que se amplió de manera irregular
  8. 8

    «Un perro me arrancó la boca y me está arruinando la vida»
  9. 9

    Las futuras viviendas de Peritos, en Gijón, crecen a golpe de módulos
  10. 10 Dónde comer en Valdesoto, Pueblo Ejemplar 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Feijóo avisa a Sánchez que se expone a ser procesado si miente en el Senado

Feijóo avisa a Sánchez que se expone a ser procesado si miente en el Senado