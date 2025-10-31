El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz. EP

Feijóo cree que el juez apunta al «blanqueo» y la «financiación irregular» del PSOE

«Sánchez no preparaba su comparecencia en la comisión, estaba preparando su defensa judicial», afirma la portavoz en el Congreso, Ester Muñoz

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Viernes, 31 de octubre 2025, 14:31

Comenta

El PP considera que el auto del juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente que insta a la Audiencia Nacional a abrir una investigación sobre los ... pagos en metálico a José Luis Ábalos y Koldo García «hace aterrizar en Ferraz» las sospechas de financiación irregular del PSOE. Y por eso, creen los populares, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «mintió y no quiso dar explicaciones» durante su comparecencia del jueves en la 'comisión Koldo' del Senado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El peor viaje en coche compartido de Luarca a Vizcaya: sin carné, drogado y huyendo de un control
  2. 2 La familia de Nico Riestra, la última perla del Sporting de Gijón: «No es Lamine Yamal. Los pies, en el suelo»
  3. 3 Javi Prendes, entrenador del Puerto de Vega: «En este puto país entrenan quienes conocen a un presidente. Nadie asciende por méritos propios»
  4. 4 Grave accidente en Mieres: uno de los heridos ha tenido que ser excarcelado
  5. 5 Grave accidente en Mieres: uno de los heridos ha tenido que ser excarcelado
  6. 6 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  7. 7

    Los técnicos sanitarios asturianos, en huelga para reclamar el reconocimiento profesional que «nos corresponde»
  8. 8

    Juicio por la presunta violación grupal en Gijón: «Fueron ellas las que quisieron relaciones»
  9. 9 Terror en el parque Isabel la Católica de Gijón
  10. 10 Atropellan a una niña en Oviedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Feijóo cree que el juez apunta al «blanqueo» y la «financiación irregular» del PSOE

Feijóo cree que el juez apunta al «blanqueo» y la «financiación irregular» del PSOE