Feijóo critica la rescisión del contrato con Israel: «Debe cumplirse»

El PP rechaza la decisión del Gobierno de rescindir de manera unilateral el contrato para la compra de más de quince millones de balas ... a a la empresa israelí IMI Systems, que había abierto una crisis con Sumar. «Cuando un Estado hace un contrato con otro Estado se debe cumplir, sobre todo si estamos hablando de dos estados democráticos como España e Israel», afirmó Alberto Núñez Feijóo este jueves en una intervención en Vigo.

Para el líder de los populares, todo este asunto de la compra de balas no es más que una «tomadura de pelo» de Pedro Sánchez, al que acusa de recular solo para intentar solucionar un tema «personal» y tratar de que no le afecte la «inestabilidad» que ese negocio ha provocado en la coalición gubernamental. Unas «prácticas antidemocráticas», criticó, más propias de «otras latitudes» que de un país europeo. «Es evidente que el Gobierno mintió en sede parlamentaria diciendo que no había ningún contrato con Israel y también es evidente -recalcó Feijóo- que le toma el pelo a todo el mundo y que tenemos que pagar los problemas que genera».

El jefe de la oposición quiere conocer las consecuencias económicas que esta ruptura contractual va a tener para las arcas públicas ya que con el dinero, según analizó, se podrían construir muchas viviendas en un momento en el que su carestía se ha convertido en el principal problema para los ciudadanos. Interior se comprometió el pasado mes de octubre a «rescindir la adjudicación», aunque finalmente la decidió materializar ya que –tal y como que resaltó en un comunicado ayer– «la anulación hubiera supuesto abonar el precio a la empresa sin recibir el material contratado».

Según Feijóo, toda la polémica en torno a la adjudicación orquestada desde el Ministerio del Interior es una «cortina de humo» para desviar la atención del plan de incremento del gasto en Defensa en 10.471 millones para alcanzar el 2% del PIB este mismo año, del que Sánchez no informó al PP y que cuenta con el rechazo de sus socios dentro y fuera del Ejecutivo. También restó importancia al «aparente conflicto» en el seno de la formación de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. «Falsas disputas» a su entender porque ninguno de los ministros de Sumar está dispuestos a dimitir.

En todo caso, el líder del PP cree que «motivos para salir sobran», en alusión a los sumarios abiertos por casos de corrupción que «manchan a todos» los miembros del Gabinete de Sánchez sean del partido que sean. Pero todos ellos, dijo, «tienen la moral muy ancha» y aunque ven a altos cargos socialistas desfilar por los juzgados «no se quejan» y siguen sentados en el Consejo de Ministros porque «su objetivo fundamental es cobrar la nómina».