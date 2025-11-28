El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un acto en Barcelona. EP

Feijóo pide a los empresarios catalanes su apoyo para que Junts se sume a una moción de censura

El líder del PP intenta seducir al empresariado catalán tras la ruptura de los postconvergentes con el Gobierno

Cristian Reino

Cristian Reino

Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:59

Comenta

El líder del PP, Alberto Núñez-Feijóo, ha reclamado este viernes el apoyo de los empresarios catalanes para que traten de convencer a Junts para ... que se sume a una moción de censura, que no está aún planteada, para «poner fin» a este gobierno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Piqué se vuelve a calzar las botas para ayudar a su Andorra y puede estar en El Molinón
  2. 2 Un restaurante de Gijón llega a la final de la Mejor Pizza de España
  3. 3 Los padres de Mael, el niño gijonés amputado de manos y pies, piden soluciones para garantizar la escolarización del menor: «Necesita ayuda»
  4. 4 Parking gratuito en el centro de Gijón y en La Arena para promover las compras navideñas
  5. 5

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  6. 6

    El Ayuntamiento de Gijón estudia prohibir los patinetes eléctricos en los autobuses
  7. 7 Herido grave un motorista de 53 años que quedó atrapado bajo un coche en Avilés
  8. 8 El ultra del Sporting detenido por vender droga los días de partido afronta siete años de prisión
  9. 9

    El Gobierno de Asturias gastará este año 60 millones más para cubrir la subida salarial a los empleados públicos
  10. 10

    Nueva Ley de Salud Mental de Asturias: una oficina para proteger los derechos de los pacientes, ingresos voluntarios y política de «contenciones cero»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Feijóo pide a los empresarios catalanes su apoyo para que Junts se sume a una moción de censura

Feijóo pide a los empresarios catalanes su apoyo para que Junts se sume a una moción de censura