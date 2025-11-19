El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Pedro Sánchez este martes en un momento de la sesión de control al Gobierno en el Congreso. EFE
Control al Gobierno

Feijóo a Sánchez: «Su moción de censura no fue contra la corrupción, fue para la corrupción de su cuadrilla»

El presidente del Gobierno replica que, después de un año defendiendo a Mazón, Feijóo debería «mirarse al espejo antes de hablar de decencia» y reitera en que privatizar los servicios públicos como hace el PP también es corrupción

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 09:59

No había ninguna duda de que el auto de la UCO que certifica el papel nuclear del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ... en la red que cobraba el 2% de mordidas a la constructora Acciona se abriría hueco en la sesión de control al Ejecutivo este martes y así ha sido. Alberto Núñez Feijóo ha comenzado su intervención acusando al presidente del Gobierno de haberse declarado «insumiso hacia las Cortes Generales» y cuestionando su pretensión de seguir gobernando sin Presupuestos. Pero no ha tardado en reprocharle que haya llevado «las cloacas de Ferraz a la Moncloa». «Usted gobierna sin el Parlamento, ocupa las instituciones del Estado y dicta sentencias. ¿Sabe por qué? Porque necesita protegerse en el poder», le ha censurado.

