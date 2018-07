Fernández no ve «realista» reformar la Constitución y rechaza la «plurinacionalidad» Miguel Ángel Revilla saluda al presidente del Principado, Javier Fernández, ayer, en Santander. / E. C. El presidente del Principado advierte en Santander de una «quiebra territorial» y censura el «federalismo competitivo» actual NOELIA A. ERAUSQUIN GIJÓN. Sábado, 21 julio 2018, 04:33

El jefe del Ejecutivo regional, Javier Fernández, acudirá el próximo miércoles a Madrid a su primera reunión bilateral con Pedro Sánchez desde que asumió la presidencia del Gobierno con un buen listado de reivindicaciones e importantes frentes abiertos de los que depende, en buena medida, el futuro del Principado. Los temas que se pondrán sobre la mesa van desde la descarbonización a la financiación autonómica, pasando por una visión de país de la que difieren los dos líderes socialistas, cuya relación está marcada por el distanciamiento. La intervención que protagonizó ayer Fernández en Santander volvió a dejar en evidencia que no comparte algunas de las posturas de las que ha hecho bandera Pedro Sánchez y que tampoco le importa exhibir su oposición a ellas. Así, mostró su rechazo a la idea de Estado plurinacional que propugna el PSOE o a la reforma de la Constitución en el momento actual, por no considerarla «realista», aunque sí pertinente para dotar al Estado, «que tiene naturaleza federal», de una Carta Magna que ahora no tiene ese carácter.

El presidente del Principado intervino en uno de los cursos de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) sobre 'Los desafíos de organización y financiación en el Estado autonómico', donde coincidió con su homólogo en Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que, sin embargo, no ve problemas en modificar ya la Carta Magna.

Fernández ensalzó las virtudes del federalismo -sin que «deba ampliar significativamente la dotación competencial autonómica»- y de una reforma de la Constitución que lo facilite. «Mis convicciones federales son puramente pragmáticas y nacen de la certeza de que en un país en el que no se puede centralizar la identidad tampoco se puede centralizar el poder», aseguró, para defender una adaptación del texto que permita aclarar «el laberinto competencial». Sin embargo, también alertó del «condicionante» que supone la coyuntura actual y advirtió del «riesgo» que plantería una reforma de este tipo en pleno desafío soberanista. «Tengo muchas dudas de que pueda ser ahora un objetivo realista», sentenció.

La escalada independentista también sirvió de argumento para justificar su oposición a la idea de «Estado plurinacional» que incorporó el PSOE a su programa en el último congreso. «Lo respeto, pero este es un partido que admite la divergencia y la crítica a partir de un cuerpo pequeño, pero inequívoco, de convicciones compartidas», manifestó, con la idea de que la apuesta por la plurinacionalidad de Sánchez serviría para dar alas a los independentistas, a los que acusó de «una crisis constitucional de enorme hondura». «Cuando el estado plurinacional convierte la nacionalidad en nación, para unos solo se nombra a un territorio con singularidades históricas y culturales, para otros se abren expectativas de asimetría y diferenciación, y para los independentistas se sube un peldaño esencial», recalcó.

Financiación autonómica

Y, precisamente, el Principado es una de las comunidades que con más beligerancia se opone a las asimetrías y a un trato privilegiado en la financiación autonómica a ciertas comunidades. De hecho, ayer mismo, la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, insistió en el Consejo de Política Fiscal y Financiera en la necesidad de negociar el reparto económico entre las comunidades y que, si se flexibiliza el pago de la deuda, las facilidades sean las mismas para todas las regiones. En el marco de este debate, el presidente regional reprochó que se hable más «de las capacidades fiscales que de las necesidades de gasto» y del paso «de un federalismo cooperativo y solidario a uno competitivo y dual».

En este sentido, Fernández fue muy crítico con la rivalidad fiscal que cree que se ha instalado en España, con la comunidad de Madrid a la cabeza, que «utiliza su potencia económica y tributaria para impulsar vía competencia fiscal la ruptura del equilibrio territorial». Esa puja tributaria a la baja para captar recursos introduce «una tensión insostenible entre autonomía e igualdad», censuró el presidente regional, creando «discriminaciones o privilegios inasumibles en términos comparativos para colectivos concretos».

Con estos argumentos, Fernández rechazó que no solo sea el sector económico o las comunidades de derechas las que reivindiquen la competencia territorial, el abandono del cooperativismo y profundizar en la brecha entre territorios ricos y pobres, sino que sean regiones gobernadas por la izquierda las que hagan propuestas orientadas en esa dirección. «Se está produciendo en España el mayor temor de Europa: la quiebra territorial», concluyó.