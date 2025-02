El PP ficha a la exdiputada de Ciudadanos Diana Sánchez

Jueves, 24 de octubre 2019, 14:03 Comenta Compartir

El Partido Popular de Asturias ha 'fichado' a la ex diputada regional de Ciudadanos Diana Sánchez. La ex parlamentaria de la formación naranja, que se dio de baja en el partido por discrepancia con la dirección regional del partido, se ha afiliado esta mañana a los populares. La portavoz regional de los populares, Teresa Mallada, es quien ha anunciado esta incorporación al proyecto del PP de Asturias a través de su cuenta de Twitter. No detalla si Diana Sánchez desempeñará alguna función en el partido o si solo pasará a ser militante de base.