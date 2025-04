El fiscal de Anticorrupción del 'caso Hulla', investigado por la Fiscalía General

Ana Moriyón Gijón Viernes, 26 de junio 2020, 13:53 Comenta Compartir

La Fiscalía General del Estado anunció este viernes que la inspección fiscal abrirá actuaciones para comprobar determinadas informaciones publicadas en varios medios de comunicación que apuntan a una posible relación personal existente entre el fiscal del 'caso Villarejo' Ignacio Stampa y una de las abogadas que intervenían en esta causa como acusación popular por Podemos «a los efectos oportunos». Se trata de uno de los fiscales de Anticorrupción que viene liderando en Asturias la investigación del 'caso Hulla' con José Ángel Fernández Villa y José Antonio Postigo como principales investigados.

En una nota remitida por el departamento dirigido por Dolores Delgado se recuerda que el pasado 14 de febrero la inspección fiscal ya abrió un expediente como consecuencia del escrito presentado por una particular para determinar la imparcialidad de este fiscal a la vista de otras informaciones que también apuntaban a la relación personal entre el fiscal y la abogada. No obstante, el 9 de marzo, el jefe inspector archivó esta investigación «al no tenerse constancia de la existencia de vínculos causantes del deber de abstención del fiscal, cuya inobservancia pudiera ser constitutiva, en su caso, de una infracción disciplinaria», informa Efe.

Las nuevas actuaciones se abren después de que «El Confidencial» y «El Mundo» publicaran conversaciones en un chat privado de abogados de Podemos el que una de las letradas comenta que los fiscales del caso Villarejo van a «ayudarles» en la causa en la que el partido se había personado como acusación popular y les transmite determinada información relativa a la instrucción de este asunto.

Las conversaciones tuvieron lugar en 2018, antes de que se abriera la pieza denominada 'Dina' en la que se investiga el robo del teléfono móvil de la exasesora del actual vicepresidente y líder de Podemos Dina Boussellham.

Este viernes se ha desvelado otra conversación del grupo de Telegram que la letrada Marta Flor tenía con sus compañeros del equipo jurídico, en la que ésta informa que el fiscal, al que se refiere como 'Ironman', le ha comunicado «extraoficialmente, porque está secreto y no nos notificarán» que el juez había admitido unas «diligencias sin concretar nada más» y que «imagina» que son las que «ellos (fiscales) apoyaron». Este mensaje fue enviado por la abogada el 5 de noviembre de 2018 y se podría referir al escrito que Podemos presentó el 10 de octubre de ese mismo año para pedir una batería de diligencias en el marco de la pieza principal del procedimiento, que por entonces se estaba bajo secreto de sumario.

Los fiscales del caso informaron 13 días después a favor de la práctica de esas diligencias, que finalmente acordó el magistrado instructor mediante una providencia, según informan El Confidencial y El Mundo.

La abogada Marta Flor ya no representa al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, en el caso Villarejo, tal y como se ha podido constatar en el recurso de apelación presentado contra la decisión del juez Manuel García Castellón de retirarle su condición de perjudicado en la pieza 'Dina'. El cambio de letrado se debe a que el magistrado alertó de un «conflicto de intereses» porque Flor también defiende a la exasesora de Podemos.