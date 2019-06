La Fiscalía desestima la denuncia contra Mallada por su gestión en Hunosa Teresa Mallada. / D. A. Considera que los hechos que comunicó una persona anónima sobre posibles irregularidades en la hullera pública no son constitutivos de delito A. M. OVIEDO. Sábado, 22 junio 2019, 04:14

La Fiscalía del Principado de Asturias ha archivado la investigación sobre la gestión que la diputada electa del PP Teresa Mallada hizo en Hunosa durante los años en los que ejerció como presidenta de la hullera pública. El Ministerio público decretó el archivo de las diligencias de investigación incoadas tras la denuncia anónima que recibió el pasado mes de noviembre contra la futura portavoz del grupo parlamentario del PP en la Junta. Una denuncia a la que se sumó, posteriormente, una segunda interpuesta por el secretario general de Podemos Asturias, Daniel Ripa.

En ambas se atribuían a la ex presidenta de Hunosa supuestas irregularidades cometidas entre febrero de 2012 y julio de 2018 que, según sendos escritos, podrían ser constitutivas de un posible delito de malversación y otro de prevaricación.

Sin embargo, tras las diligencias practicadas, la Fiscalía considera que los hechos denunciados por la persona anónima no son constitutivos de delito. Contra el decreto de la Fiscalía no cabe recurso, pero eso no es óbice para que el denunciante pueda reproducir su denuncia ante el Juzgado de instrucción competente.

Las informaciones sobre las supuestas irregularidades cometidas por Teresa Mallada durante su etapa al frente de la hullera pública saltaron el pasado mes de marzo, cuando se hizo público el informe de una auditoría realizada en 2015 en la que se cuestionaban algunos gastos de representación o protocolarios y la forma en la que se justificaron ciertas compras y comidas. Entre las facturas cargadas a la compañía figuraban gastos en supermercados en los que se adquirieron «yogures, ajos, chocolate, espárragos, salteado de pollo, canelones congelados, cachopo», entre otros productos, así como otra de «marisco para llevar» o de restaurantes sin concretar los comensales ni el motivo de la comida.De esa relación formaban parte además pagos realizados para la adquisición de bonito, vinagre, chicles, esmalte, infusiones, posters de cine, ropa para bebé, compras de ropa, camisetas e infusiones.

«Acoso y derribo»

El informe de auditoría cuestionaba también los más de 7.000 euros pagados por Hunosa para que Mallada cursase dos máster, uno en la modalidad 'online' en dirección de empresas y otro de prevención de riesgos laborales. Mallada negó haber cometido irregularidades y aseguró estar sufriendo una «campaña de acoso y derribo» desde que fue propuesta como candidata del PP a la Presidencia del Principado.

Según la dirigente popular, su gestión en Hunosa fue «transparente y eficaz» y todas las cuestiones cuestionadas por la auditoría fueron objeto de alegación y justificación por su parte. Es más, ante la denuncia interpuesta por el secretario general de Podemos, Teresa Mallada optó por interponer una querella por supuestas calumnias e injurias graves con publicidad contra el propio Daniel Ripa.

Una vez archivada esta denuncia, Mallada tiene otra cuestión pendiente con la justicia. La dirigente popular, que fue concejal de Aller durante tres legislaturas, forma parte de la corporación que está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo por autorizar la compra de unos terrenos para construir el geriátrico del Montepío. Se trata de una de las patas del llamado 'caso Hulla' que suma ya numerosos investigados en relación a la subvención, adjudicación y obra de esta residencia, entre los que destaca el exsecretario general del SOMA, José Ángel Fernández Villa.