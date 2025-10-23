El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los vecinos afectados por en incendio en el Monte Areo ya están en sus casas
Carles Puigdemont en el acto de Barcelona de agosto de 2024 eludiendo la orden de detención vigente. EFE

La Fiscalía pide mantener la detención de Puigdemont en plena amenaza de Junts al Gobierno

Alega que no se dan las condiciones para suspender el arresto dictado por el juez del 'procés' hasta que el Tribunal Constitucional no sentencie si cabe amnistiar la malversación

Mateo Balín

Mateo Balín

Jueves, 23 de octubre 2025, 15:24

Comenta

La Fiscalía del Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado que se levante la orden de detención nacional que pesa sobre Carles Puigdemont mientras no se resuelva ... el recurso de amparo del expresidente catalán contra la decisión del Tribunal Supremo de no aplicarle la amnistía por la vigencia del delito de malversación. La petición del Ministerio Público se conoce en medio de la enésima amenaza de Junts de romper con el Gobierno de coalición y hacer inviable la legislatura si no desbloquea su agenda antiinmigración. Lo hizo ayer con una enigmática frase su portavoz parlamentaria Míriam Nogueras: «Quizás debería hablar menos de cambios de hora y empezar a hablar, señor Sánchez, de la hora del cambio».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Incendio forestal en el Monte Areo, en Gijón, obliga a evacuar a los vecinos a un polideportivo: «Esto es una locura, un infierno»
  2. 2 Detenida por realizar tratamientos estéticos en su casa de Gijón pese a carecer de titulación
  3. 3 Serena Williams da su primer paseo por Oviedo
  4. 4 Estampado contra el Museo del Ferrocarril en Gijón
  5. 5

    El Hospital de Cabueñes, pionero en Asturias en una técnica quirúrgica para eliminar tumores de piel
  6. 6

    «La gente que sale de Alcampo invade nuestro carril de salida»
  7. 7 En busca de auroras boreales: lo que debes saber para verlas en Asturias
  8. 8

    «Cuando abrí la puerta de casa vi las llamas muy cerca y un viento tremendo, parecía que no íbamos a poder salir de allí»
  9. 9 Amaral actuará en Avilés en el único concierto de su gira en Asturias
  10. 10 Nuevas ayudas en Asturias para los gastos del carné de conducir de personas desempleadas: requisitos y plazos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La Fiscalía pide mantener la detención de Puigdemont en plena amenaza de Junts al Gobierno

La Fiscalía pide mantener la detención de Puigdemont en plena amenaza de Junts al Gobierno