La Fiscalía pide que se retire la inmunidad y se mantenga la euroorden contra Puigdemont

Oriol Junqueras «no sufrió indefensión»

El de Puigdemont y Comín no fue el único escrito de la Fiscalía al Supremo. En un segundo informe afirma que el hecho de que Oriol Junqueras continuara siendo juzgado por el 'procés' tras ser elegido eurodiputado no le generó «de ningún modo indefensión». Recuerda además que, a diferencia del expresidente, Junqueras no está sujeto a ninguna medida cautelar, «sino ejecutoriamente condenado a 13 años de prisión». La defensa del exvicepresidente solicitó la nulidad de su condena antes de que se conociera la semana pasada la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE. También la plantearon el exconsejero Raül Romeva y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell. En ambos casos, la Fiscalía rechazó las demandas.