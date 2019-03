La Fiscalía pide investigar por falso testimonio a un alto cargo de la Generalitat en el juicio del 'procés' Jaume Mestre, director de la Oficina de Difusión Institucional. Jaume Mestre, director de la Oficina de Difusión Institucional, responde con evasivas a la promoción de las campañas públicas que llamaban a votar en el referéndum: «No sé nada» MATEO BALÍN Madrid Miércoles, 13 marzo 2019, 15:08

El tribunal del Supremo que juzga el 'procés' secesionista catalán ha advertido por vez primera a un testigo de la posibilidad de deducir testimonio por sus respuestas evasivas durante el interrogatorio. Ha sido esta mañana. Tras consumir 16 sesiones de juicio en cinco semanas, la Sala presidida por Manuel Marchena ha puesto coto a las intervenciones de algunos comparecientes y ha lanzado un aviso a navegantes a los que faltan por venir: el que mienta o se evada en sus contestaciones tras prestar o jurar decir verdad (obligación de todo testigo) será investigado en un juzgado ordinario.

Ha sido en el interrogatorio de Jaume Mestre, alto cargo de la Generalitat en la actualidad. El empleado público fue propuesto por la Fiscalía y por algunas defensas y dirige desde 2016 la Oficina de Difusión Institucional. Este departamento es el encargado de gestionar las campañas oficiales en medios y eventos, entre otras tareas. Y su presencia en el juicio pretendía conocer cómo se gestionó y diseñó la inserción publicitaria del referéndum del 1 de octubre de 2017, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional pocos días después. Es decir, dar luz o rebajar las sospechas del delito de malversación de caudales públicos.

Pese a los abundantes indicios recogidos en fase de instrucciones sobre el papel de la oficina de Mestre, que dependía orgánicamente de la conselleria del procesado Jordi Turull, el testigo ha exhibido a preguntas del fiscal Jaime Moreno una extensa desmemoria en la mayoría de sus intervenciones. «No sé», «no recuerdo», «de eso, nada de nada», «nunca lo he visto», «puede ser»...

Sus rodeos o subterfugios llegaron a límites insospechados para todo un alto cargo como él, que cobra más de 68.000 euros al año, según el portal de la transparencia. Un ejemplo: este organismo emitió dos facturas de 93.000 euros y 180.000 euros a la Consellería de Presidencia, que el procesado Turull aseguró que su departamento no tenía por qué pagar por estar dentro de un contrato marco con la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA).

«Hay preguntas que está eludiendo»

«¿Presidencia acudió a la Corporación para emitir estos anuncios tras las renuncias de dos empresas?», le preguntó el fiscal Moreno. «No lo sé», contestó Mestre, que acto seguido negó también que tratara este tema con Nuria Llorach, presidenta de la CCMA, cuando ella le señaló en fase de instrucción como el contacto de la Generalitat con el que trató el asunto. «No, lo niego», ha afirmado el testigo.

Y al ser preguntado por las facturas, ha señalado: «Oí que estaban estas facturas, pero no lo sé. Nunca lo he visto, no me acuerdo», a lo que el fiscal le ha pedido que precisara si la Generalitat debía de pagar los anuncios de publicidad del 1-O, pese a estar facturados. «No lo sé, tampoco sé si hemos cobrado estos trabajos o si la Corporación los ha reclamado». Mestre también ha respondido con evasivas respecto de la campaña de cartelería encargada a tres imprentas, Artyplan, Global Solutions y Marc Martí. «Nada, no sé nada», ha afirmado.

Y ha sido en ese momento cuando el fiscal, al dar por finalizado su interrogatorio, ha pedido que se deduzca falso testimonio al juzgado de guardia, castigado con hasta dos años de prisión, a lo que Marchena ha respondido que el tribunal no puede valorar ahora si ha dicho la verdad o no, pero que lo hará en sentencia.

Antes de llegar a este momento, Marchena le ha advertido. «El tribunal no ha valorado su testimonio, pero lo que es evidente es que hay algunas preguntas que usted está eludiendo«, ha explicado magistrado, que ha recordado que el falso testimonio se aplica no solo al que miente sin al que responde »con inexactitudes o respuestas evasivas«.

Mestre fue cesado tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, pero ahora ha vuelto a desempeñar el mismo puesto en el Govern de Quim Torra.