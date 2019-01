La Fiscalía rechaza los recursos de Fernández Villa y Pedro Castillejo ante el Supremo Villa, a su salida de los juzgados, acompañado de su esposa María Jesús Iglesias y la abogada Ana García Boto en julio de 2018. / Á. PIÑA El primero fue condenado a tres años de cárcel y el segundo a dos por sendos delitos de apropiación indebida N. A. E. GIJÓN. Miércoles, 30 enero 2019, 04:21

La Fiscalía rechaza uno por uno los motivos de los recursos interpuestos ante el Supremo por el ex secretario general de SOMA-UGT, José Ángel Fernández Villa, y el que fuera secretario general del Infide, Pedro Castillejo, ambos condenados por sendos delitos continuados de apropiación indebida. En el caso del que fuera dirigente del sindicato durante más de 35 años, la Audiencia Provincial de Oviedo le condenó a tres años de prisión y a pagar una indemnización al SOMA de 431.330 euros en concepto de daños y perjuicios, así como el pago de una multa de otros 24.000 euros. Por su parte, Castillejo recibió una pena de dos años de cárcel, ocho meses de multa, a razón de 10 euros al día, lo que hace un total de 2.400 euros, e indemnizar al Infide en concepto de daños y perjuicios con 114.954 euros.

La fiscal Paloma Iglesias, en un escrito presentado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, «impugna» los doce motivos de los recursos presentados por la abogada de Villa y también las alegaciones de Castillejo que, en líneas generales, considera que carecen de fundamento.

La Audiencia de Oviedo declaró probado que Villa se apropió entre los años 1989 y 2012 de un total de 434.158 euros en perjuicio del sindicato aprovechando su posición «jerárquica». Sin embargo, su abogada, Ana García Boto, había solicitado ante el Supremo la nulidad de las actuaciones al estimar varias motivaciones, entre ellas, la «demencia sobrevenida» que le había impedido defenderse «en unas mínimas condiciones de lucidez». La fiscal asegura, sin embargo, que «no se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva» y que la decisión de continuar con el juicio, a pesar de las patologías del exsindicalista, proviene de «una decisión expresamente motivada, cuestión distinta es que no sea de la conveniencia del recurrente».

Otro de los argumentos que empleaba Boto es que el tribunal incurrió en un quebrantamiento de forma por denegar a la defensa la realización de preguntas fundamentales. Pese a esta queja, la Fiscalía cree que «la falta de objetividad de la Presidencia carece de fundamento» y señala que «el motivo ni siquiera concreta las preguntas denegadas para justificar la improcedencia de tal decisión». Además, la letrada de Villa motivaba el recurso en la supuesta vulneración del derecho de presunción de inocencia. «No se ha practicado prueba de cargo suficiente, la valoración efectuada es irrazonable y la sentencia no hace la más mínima referencia a la prueba de descargo», señala Boto. Pero la acusación pública defiende que «la sentencia relaciona las pruebas que sustentan la condena» y que el abono de los cheques «ha quedado demostrado, no solo por las fotocopias de los mismos incorporadas a la causa, sino por los extractos bancarios». Asimismo, el escrito también desmonta la posible prescripción de la apropiación de los cheques de Hunosa y que no haya continuidad en la comisión de los delitos.

El otro condenado, Pedro Castillejo, acusado junto al exlíder del SOMA en lo que se conoce como 'caso Villa', aduce en su recurso infracción de ley y quebrantamiento de forma. La Audiencia consideró probado que, entre los años 2004 y 2013, hizo pagos con la tarjeta del Infide en establecimientos diversos, como tiendas, gasolineras y restaurantes, por un importe de 48.604 euros, y que con la tarjeta de débito realizó disposiciones de dinero de la cuenta por 58.680 euros. También entiende la sala que le fue facilitado dinero en efectivo de la fundación: 11.809 euros.

En su caso, su abogado, Alfredo García López, presentó un escrito de alegaciones en el que se queja de que la sentencia acepta los informes unidos a la querella y que el fallo enmienda la actuación del patronato de la fundación, ya que los actos de Castillejo estaban ordenados por este. Además, considera que se aplicó un artículo legal que no estaba en vigor en el momento de autos y que hay falta de claridad en los hechos probados. La fiscal, sin embargo, considera que el recurso debe ser inadmitido por no respetar las formalidades exigidas.

Además, señala que el fallo se apoya en pruebas de cargo suficientes, que los gastos de Castillejo «compaginan mal con los fines de la asociación» y que la alegación relativa a la vulneración del derecho acusatorio y el error de aplicación «también carece manifiestamente de fundamento». Por todo ello, concluye que la sentencia «no incurre en los defectos denunciados».