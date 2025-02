La Fiscalía recurre al Supremo el tercer grado de Bassa y Forcadell

Dolors Bassa y Carme Forcadell, en prisión cumpliendo un delito de sedición, están a un paso de perder el tercer grado penitenciario. La Fiscalía ha presentado esta mañana un recurso ante el Tribunal Supremo contra la clasificación penitenciaria de las dos dirigentes independentistas, que pueden ... salir de prisión durante el día de lunes a viernes para ir a trabajar o hacer labores de voluntariado y pasar en casa el fin de semana. La semana pasada, el juzgado de vigilancia penitenciaria desestimó un recurso del Ministerio Fiscal y avaló el tercer grado concedido por Instituciones Penitenciarias de la Consejería de Justicia de la Generalitat el pasado mes de julio.

Al rechazar el recurso de la Fiscalía, el juzgado de vigilancia penitenciario abrió la puerta a que el Ministerio Público volviera a apelar, pero en este caso ante el tribunal que condenó a las dos presas, el Supremo. Y ese recurso ya puede tener efectos inmediatos. La Fiscalía,de hecho, ha solicitado la suspensión inmediata del tercer grado a Bassa y Forcadell, por lo que están a un paso de perder el tercer grado, regresar al segundo y no poder salir en régimen de semilibertad. Y es que, tal y como recordó el Supremo meses atrás, los recursos tendrán efectos suspensivos que impedirán la puesta en libertad del condenado hasta la resolución de la propia impugnación.

Las dos dirigentes independentistas, a diferencia de los siete presos varones, aún están en tercer grado, pues así se lo ha avalado el juzgado de vigilancia penitenciario del que dependen. En el caso de los reos que están internos en la cárcel de Lledoners (Barcelona), su juzgado les revocó a las primeras de cambio la semilibertad, a la que accedieron los nueve presos del 'procés' a los seis meses de la sentencia que les condenó a penas de nueve a trece años de prisión.

El pasado mes de julio, el Tribunal Supremo resolvió que como tribunal sentenciador en el caso del 'procés' tiene las competencias para decidir sobre los permisos penitenciarios de los presos del 1-O y no las audiencias provinciales como hasta la fecha.

La Fiscalía sostiene que el tercer grado es incompatible con la pena impuesta a las dos dirigentes secesionistas, que a su parecer debe ser «un medio de utilidad social y de intimidación al delincuente». «El internamiento efectivo es el único modo de concienciar al delincuente de que no puede abusar de la situación de poder que ostentaba convirtiendo su propia voluntad en ley», justifica el fiscal. A su juicio, el tercer grado dejaría impune el delito por el que fueron condenadas. Además, argumenta que ninguna de las dos ha cumplido una cuarta parte de su condena y que no hay «auténtica asunción delictiva», porque Forcadell y Bassa reconocieron los hechos por los que fueron condenadas, pero no el delito por el que se las condenó, e insiste en que no se han sometido a ningún programa penitenciario de tratamiento específico para condenados por sedición.

El Supremo tiene ahora sobre la mesa los terceros grados de todos los presos del 'procés'. Los exconsejeros Josep Rull y Jordi Turull y el expresidente de la ANC Jordi Sànchez han reclamado hoy al Alto Tribunal que resuelva pronto el recurso de la Fiscalía contra su progresión a tercer grado, que está suspendida cautelarmente desde verano. Según el escrito presentado al tribunal, su abogado señala que están en una «suerte de limbo penitenciario que condiciona gravemente la próxima revisión de grado». La ley estipula que «los recursos de apelación relativos a la clasificación de los penados se tramitarán con carácter preferente y urgente», señala.