Foro advierte a Mercedes Fernández: «Nos quedan muchas bofetadas»

La posibilidad de un pacto electoral entre PP y Foro se esfuma. Al menos ahora. Lo dijo ayer sin dudarlo ni un instante el diputado de esta formación en la Junta General, Pedro Leal: «No hay ninguna posibilidad» de pacto, afirmó. De nada ha servido la mano que el lunes tendió el presidente de los populares españoles, Pablo Casado, a Foro para alcanzar una alianza. Tampoco la «puerta abierta» que dejó el domingo la líder de los populares asturianos, Mercedes Fernández, «pese a los bofetones recibidos», en alusión a los ofrecimientos de acuerdo realizados en anteriores ocasiones y que fueron rechazados por Foro. La formación que preside Carmen Moriyón no quiere ir de la mano con «quienes declararon su amor político al PSOE», dijo ayer Pedro Leal, en alusión al acuerdo suscrito entre PP y el Gobierno de Javier Fernández que supuso la aprobación de los presupuestos de 2017.

Las declaraciones de Pedro Leal van en la misma línea que las realizadas la pasada semana por la presidenta de Foro, Carmen Moriyón, quien aseguró que su formación concurrirá a las elecciones autonómicas con su propio programa: «Salimos a competir», dijo entonces.

Pedro Leal, que presentó las enmiendas que su formación ha presentado a los presupuestos regionales, reiteró que no ve opciones a que Foro y PP puedan presentarse en coalición en las elecciones de mayo próximo. «No hay posibilidad. Ha quedado claro el pasado mes de septiembre cuando renovamos en nuestro congreso nuestro proyecto, nuestras ideas y somos una alternativa propia», insistió el portavoz forista en la Junta General.

Pero, incluso, dejó entrever que la posibilidad de suscribir un acuerdo a largo plazo -es decir, tras las elecciones- tampoco será fácil, situando a Mercedes Fernández, la presidenta del PP asturiano, como el principal escollo.

La líder de los populares afirmó el pasado domingo que no descartaba acuerdos con Foro, «pero me he cansado de recibir bofetadas». Y ayer, en la sala de prensa de la Junta General, Pedro Leal, le respondió con dureza: «No sé a qué bofetadas se refiere. Si es por nuestras críticas a a los que llegaron a acuerdos con Javier Fernández y a alguien le molesta que las hagamos, pues debe saber que nos quedan aún muchas bofetadas», dijo el diputado, quien reafirmó que «nosotros estamos contra las declaraciones de amor político a Javier Fernández y seguimos siendo muy críticos».

En este sentido, el Partido Popular «es copartícipe de que Asturias esté a la cola de España por los acuerdos» que suscribió en 2016 con el PSOE y que permitieron al Gobierno regional aprobar las cuentas del siguiente ejercicio.

Pero las críticas de Pedro Leal a los dirigentes del PP no se quedaron ahí. El diputado acusó a los populares, y especialmente a su presidenta en Asturias, de «utilizar» a Foro para «resolver sus problemas» internos. «Es muy habitual referirse al adversario exterior en vez de abordar el problema que se tiene en casa», reiteró el portavoz forista, quien insistió que su formación «tiene un proyecto y una alternativa propia que salió reforzada del último congreso de septiembre», en el que Carmen Moriyón fue elegida presidenta y candidata de este partido a la Presidencia del Principado.

Por este motivo, Pedro Leal aseguró que en Foro «no nos vamos a distraer con otros asuntos en este momento». Si Foro daba ayer por zanjado el debate sobre una posible coalición con el PP, este partido, sin hacer de forma tan taxativa, también. «Las cosas que se usan todos los días, se gastan», dijo ayer Mercedes Fernández cuando se le preguntó por este asunto.

Aún así, según pudo saber EL COMERCIO, el Partido Popular mantiene abiertas las puertas a posibles acuerdos. En todo caso, desde el PP no se trabaja en un escenario previo a las elecciones de mayo próximo, sino tras esa cita y con Andalucía, donde está próximo un entendimiento entre PP, Ciudadanos y Vox que puede poner fin a 36 años de gobierno socialista, como ejemplo a seguir.

