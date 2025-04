Foro también allana la aprobación de los presupuestos y deja a Podemos aislado La ejecutiva liderada por Moriyón decide hoy su postura, pero no oculta su satisfacción por la incorporación de varias de sus propuestas

Foro también allanará al Ejecutivo de Adrián Barbón la tramitación de sus primeros presupuestos autonómicos, en línea con Ciudadanos, lo que deja a Podemos totalmente aislado y descolocado en una negociación en la que ya no es necesario. Fuentes cercanas a la formación morada apuntan, incluso, que los últimos acontecimientos podrían incluso endurecer aún más su postura con respecto a las cuentas.

El grupo parlamentario de Ciudadanos comunicaba ayer al comité autonómico de esta formación su decisión de no enmendar a la totalidad las cuentas socialistas al reconocer el esfuerzo del Gobierno del Principado en la incorporación de varias de sus exigencias. Un esfuerzo que también es reconocido por parte del sector oficial de Foro, que tiene control absoluto en este partido pese a la división interna, y que ha convocado para esta tarde una reunión de la Comisión Directiva para abordar esta cuestión, si bien todo apunta a que seguirá la línea de la formación naranja y no registrará enmienda a la totalidad.

En Foro no esconden su satisfacción con las negociaciones mantenidas en las últimas semanas con el PSOE y celebran que se incorporen en los presupuestos las primeras medidas en materia de fiscalidad diferenciada para la zona rural, pieza clave de las propuestas de esta formación para combatir la despoblación. Tampoco ocultan que se han aceptado varias de sus peticiones en materia de inversión en ayuntamientos en los que gobiernan, pero también actuaciones en otros municipios demandadas por sus concejales desde la oposición. Igualmente, argumentan que con su disposición a favorecer la aprobación de las cuentas se evita un posible pacto con Podemos que implique una subida del IRPF o que, por falta de acuerdos, Asturias inicie 2020 en prórroga presupuestaria.

Frente a esta disponibilidad para facilitar la aprobación de las cuentas por parte de la dirección del partido, que sería acatada por el portavoz del grupo parlamentario, Adrián Pumares, están las duras críticas que el programa económico socialista ha generado en Pedro Leal. El también diputado de Foro forma parte del sector fiel a Francisco Álvarez-Cascos, muy crítico con la posibilidad de respaldar acuerdo alguno con el PSOE. De hecho, hay quien plantea que Leal podría saltarse la disciplina de voto en el pleno convocado para el día 26. Una decisión que no variaría el resultado, pero que podría derivar en un expediente disciplinario.

«Propuestas asumibles»

En todo caso, la decisión de Ciudadanos y de Foro de favorecer la aprobación de las cuentas socialistas deja en un segundo plano a Podemos, que aun ayer insistía en ofrecer su «mano tendida» e incidía en que sus peticiones son «razonables» y «asumibles». El grupo parlamentario que lidera Lorena Gil, y que partía junto a IU como socio preferente, mantuvo en todo momento la cuerda tensada con los socialistas exigiendo más inversión en materia social, pero se ha quedado ahora aislado en un tablero de juego político en el que ya no es imprescindible. Su Consejo Ciudadano Autonómico decidirá hoy su posición con respecto a la fase de enmiendas a la totalidad y, tras los últimos acontecimientos, el equipo de Daniel Ripa no descarta ninguna opción. Tampoco la de presentar enmienda a la totalidad. Podemos no está dispuesto a apoyar «cualquier presupuesto» ni mucho menos hacerlo con «cualquier compañía».

Mientras tanto, IU ratificaba ayer en la coordinadora de la coalición su respaldo explícito a las cuentas del PSOE.