Foro cree que el PP busca enturbiar su congreso con su acercamiento a Coto El partido considera que la maniobra no es casual y ve una prueba de que la candidatura de Moriyón pone nerviosos a los populares asturianos A. SUÁREZ OVIEDO. Viernes, 28 septiembre 2018, 04:03

Foro no cree en las casualidades y ve una maniobra con clara intencionalidad política en las palabras de la presidenta del PP, Mercedes Fernández, en las que hace un guiño con vistas al futuro electoral inmediato a la ex líder forista Cristina Coto. En el seno del partido hay una opinión mayoritaria que aprecia en este 'cortejo', precisamente en estas fechas, un intento por enturbiar el congreso de Foro de este fin de semana que situará a los mandos de la organización, y por lo tanto como número uno de la candidatura autonómica, a la todavía alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón.

Aunque no es la primera vez que Fernández hace referencia a su voluntad de conversar con Coto, en Foro no ha pasado inadvertido el hecho de que esta vez haya abundado en ese planteamiento justo en las vísperas del congreso forista que encumbrará a Moriyón. Representantes de la formación utilizan distintos términos -«enturbiar», «encharcar» o «embarrar»- para referirse a las intenciones de los populares de agitar la polémica por la vía de hacer un guiño a quien hasta hace unos pocos meses presidía Foro y acabó abandonando sus filas en medio de una profunda controversia con Francisco Álvarez-Cascos.

En Foro no hay «ni sorpresa ni preocupación» por la posibilidad de que Coto acabe retornando al Partido Popular, sea para formar parte de la candidatura autonómica, sea en algún otro ámbito. De hecho, hay quien afea a la ex presidenta y ex portavoz parlamentaria un excesivo acercamiento al PP cuando ostentaba responsabilidades internas. Desde esa óptica, en el partido forista la aproximación de Fernández a Coto no ha generado extrañeza.

Foro hace una lectura adicional de este episodio. Entienden en sus filas que la irrupción de Fernández y su ofrecimiento a Coto, en puertas del congreso forista, constata la inquietud que habría surgido en las filas populares por el salto a la política autonómica de Moriyón, en un momento de dura batalla preelectoral en el centro-derecha.