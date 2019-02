PP y Foro iniciarán la próxima semana las negociaciones de la coalición para las generales Teresa Mallada interviene durante la presentación de los candidatos de los siete concejos donde gobierna el PP, José Manuel González (Cangas de Onís), Ignacio Escribano (Cudillero), José Manuel Fernández (Peñamellera Baja), Francisco González (Cabrales), Estefanía González (Villayón), Salomé Samartino (Caravia) y Rosana González (Coaña). / ÁLEX PIÑA Mallada presenta a los candidatos de los siete concejos donde gobiernan los populares y dice que sus dudas sobre la alianza «fueron la aportación de una afiliada más» PALOMA LAMADRID Sábado, 23 febrero 2019, 02:51

Aún no está fijada la fecha exacta ni el lugar, pero las negociaciones entre el Partido Popular y Foro para reeditar la coalición electoral arrancarán la próxima semana. El objetivo de ambas formaciones, según pudo saber EL COMERCIO, es el de tratar de cerrar cuanto antes una alianza electoral similar a la que en 2015 y 2016 pactaron.

Ambos partidos ya han tenido un primer contacto, aunque solo ha sido para trasladar la voluntad mutua de iniciar las negociaciones. Tanto populares como foristas acordaron mantener las primeras conversaciones la próxima semana, aunque no han fijado aún ni la fecha -se habla del lunes, pero dependerá de la agenda de las dos formaciones- ni el lugar donde se llevarán a cabo, aunque todo apunta a que será en Madrid.

Como ya quedó fijado la pasada semana, el presidente del PP, Pablo Casado, será quien lidere las negociaciones. La líder de Foro, Carmen Moriyón, por su parte, ha delegado estas funciones en el vicepresidente del partido, Francisco Álvarez-Casacos; el secretario general, Adrián Pumares, y el vicesecretario de Coordinación Institucional, Pedro Leal.

«Mi objetivo como presidenta del PP con el 90% de los votos es que Teresa Mallada gane las elecciones»

La posible coalición cuenta con opiniones contrarias en el PP. Mientras la dirección regional considera que ha sido positiva, la candidata popular a la Presidencia del Principado recela de ella, al afirmar el pasado lunes que los datos «ponen en tela de juicio» esos resultados positivos. No obstante, ayer, Teresa Mallada afirmó que sus declaraciones, contrarias al pacto, estaban hechas «desde la óptica de una afiliada más».

En la presentación de los seis alcaldes que aspiran a la reelección el próximo 26 de mayo, así como la de la aspirante de Coaña, donde el popular Salvador Méndez ha renunciado a presentarse, Mallada recalcó que la única persona designada para aprobar o no esa alianza es el presidente nacional del PP, Pablo Casado. «La decisión que tome será, como siempre, bien acogida por los afiliados del PP de Asturias», indicó Mallada, quien quiso zanjar el asunto recalcando que «Pablo Casado no me va a pedir mi opinión, no me corresponde y no creo que vaya a perder el tiempo en eso».

El acto de ayer en la sede regional del PP sirvió a Teresa Mallada para presentar las candidaturas de los actuales acaldes de Cangas de Onís (José Manuel González), Peñamellera Baja (José Manuel Fernández), Caravia (Salomé Samartino), Cabrales (Franscisco González), Cudillero (Ignacio Escribano) y Villayón (Estefanía González), que aspiran a la relección. A este sexteto se suma Rosana González, que encabecerá la lista popular en Coaña, el séptimo municipio gobernado por el PP. Salvador Méndez, primer edil de este concejo del Occidente desde 1999, ha renunciado a la reelección.

A la presentación de estos candidatos también acudió la presidenta del PP asturiano, Mercedes Fernández. Su llegada a la sede regional sorprendió a los asistentes, puesto que no estaba prevista su presencia debido a que a esa misma hora había pleno en la Junta General. Teresa Mallada invitó a Mercedes Fernández a intervenir en el acto.

Tras elogiar uno a uno a los regidores, especialmente a Salvador Méndez, por sus décadas en el cargo, la presidenta de los populares asturianos afirmó que «espero que el Gobierno de Asturias cambie y que María Teresa Mallada de Castro sea la próxima presidenta en representación del PP y de todos los asturianos. Esos son los objetivos que yo como presidenta del partido, porque lo soy, porque me votó más del noventa por ciento de los afiliados, quería hoy poner aquí de manifiesto y hacerlo público. Gracias, por tanto, a todos por tanto», concluyó.