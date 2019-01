Moriyón niega que existan conversaciones con el PP de cara a las elecciones Moriyón, en el congreso en el que fue elegida presidenta y candidata de Foro. / PABLO NOSTI La alcaldesa de Gijón dice que «ahora mismo» su partido está centrado en concurrir a los comicios en solitario, pero admite la posibilidad de pactos «antes o después» P. LAMADRID / I. VILLAR GIJÓN. Martes, 15 enero 2019, 03:43

La presidenta de Foro, Carmen Moriyón, señaló ayer que ella no ha tenido hasta el momento conversaciones con el PP de cara a forjar una alianza para las próximas elecciones. «Y no me consta que existan», añadió. No obstante, aseguró que para negociar acuerdos en política «hay muchos momentos». En este sentido, la también alcaldesa de Gijón aludió a las ruedas de prensa que ofrecieron la pasada semana tanto ella como el vicepresidente del partido, Francisco Álvarez-Cascos, en las que ambos abogaron por «el entendimiento» con el programa de Foro «como eje de cualquier diálogo».

«Todo en la vida tiene sus tiempos. Y el de ahora es el de rematar ese proyecto específico que Foro tiene para Asturias, centrado en la solución a problemas concretos de la región», señaló Moriyón, que además puso de manifiesto que la intención de su partido «ahora mismo» es concurrir a las elecciones de mayo en solitario, apuntó en una entrevista concedida a la Cadena SER. No obstante, dejó abierta la posibilidad de alcanzar acuerdos en otro momento del periodo de precampaña o incluso después de la cita con las urnas. «En política, día a día las circunstancias van cambiando, las cosas no dependen de uno y hay que ir adaptándose a esas circunstancias, pero hoy por hoy estamos centrados en este proyecto», sostuvo, para añadir que los actos pueden producirse «en cualquier momento». Ahora la prioridad de Foro es terminar de actualizar sus programas electorales. «Después podremos salir a ofrecer a la sociedad asturiana ese proyecto», manifestó.

También trabaja el partido en cerrar las candidaturas en los municipios asturianos, «intentando buscar a personas comprometidas nuevamente, que se incorporen de la sociedad civil para hacer un paréntesis en sus vidas y dar este servicio público», señaló Moriyón. Sobre la irrupción de Vox en Andalucía, la presidenta de Foro aseguró que « no cambia el guion» de su partido, que rechaza «la política de vetos». Así, declaró que «no se puede empezar vetando a ninguna formación que esté dentro de la legalidad, la Constitución y la democracia y que sea apoyada por la ciudadanía». Con esas premisas, «de lo que se trata es de avanzar y no hay que tener miedos», resaltó Moriyón.