Cascos: «Nunca conocí nada ajeno a la contabilidad oficial del partido» Álvarez Cascos, en el centro, durante el encontronazo de la diputada del PP Beatriz Escudero con Gabriel Rufián. / EFE El exministro se desmarca en el Congreso de la caja B del PP y de los sobrecostes de la variante: «Dejé las obras iniciadas en 2004 y me siento muy orgulloso» ÓSCAR PANDIELLO GIJÓN. Miércoles, 10 octubre 2018, 04:20

«Nunca conocí nada ajeno a la contabilidad oficial del Partido Popular, que auditaba el Tribunal de Cuentas. Cualquier suposición alternativa es propia de los procedimientos inquisitoriales». El exsecretario general del Partido Popular, Francisco Álvarez-Cascos, negó ayer en la comisión del Congreso sobre la financiación del PP cualquier vinculación con la actividad irregular en la contabilidad de su anterior partido. La comisión, que se alargó durante más de dos horas, contó con varios momentos de tensión protagonizados, sobre todo, por el diputado de Esquerra Republicana Gabriel Rufián y numerosos reproches de las formaciones de izquierda a la gestión de Álvarez-Cascos como secretario general de los populares y como ministro de Fomento.

Ante las preguntas de los diputados, Cascos negó en todo momento haber conocido pagos irregulares, donaciones de empresarios o el depósito de dinero en paraísos fiscales. Todo ello, enmarcado durante su época de secretario general del partido (1989-1999) y como tesorero en funciones (1990-1993). «Las cuestiones económicas las llevaba el comité económico. Los presupuestos los aprobaban los órganos del partido, que funcionaba con normalidad y si alguna vez se necesitaba una firma, estampaba la mía», resumió ante una pregunta de Felipe Sicilia, diputado del PSOE. En referencia a Rosendo Naseiro y Álvaro Lapuerta, que se encargaron de gestionar la tesorería antes y después de que él lo hiciese en funciones, Cascos los definió como dos personas «intachables».

En este sentido, reprochó que el PP, cuando tenía mayoría en el Congreso, nunca pidió una comisión de investigación sobre los casos de corrupción que afectaron al PSOE, ni planteó llamar a comparecer a altos cargos del Partido Socialista. «En este Congreso nunca comparecieron ni Felipe González ni Adolfo Guerra por numerosas sentencias. No hubo ninguna comisión de investigación, en las antípodas de lo que ustedes en este momento están haciendo en colaboración con otros grupos», reprochó.

Noelia Vera, de Unidos Podemos y el ya citado Rufián insistieron durante su turno de intervención en los papeles de Bárcenas, donde aparecen numerosas entradas de dinero entregadas a 'P. A. C.', 'Paco A. C.', 'Paco Alv.' o 'Cascos'. En respuesta a estas alusiones, Álvarez-Cascos se escudó en sus «declaraciones de la renta, donde todos mis ingresos están reconocidos y certificados». También eludió responsabilidades en lo relativo a la sentencia judicial del caso Bárcenas. «No tengo que representar al PP para analizar a las sentencias que les afectan. Desde el año 2011 no pertenezco al partido. No tengo dossieres ni datos y, además, creo recordar que están condenados a título lucrativo, lo que significa no tener conocimiento o responsabilidad», alegó.

Durante su comparecencia, y en alusión a las preguntas que lo vinculaban con donaciones irregulares de empresarios, Álvarez-Cascos consideró «inverosímil» que desde su cargo pudiera favorecer a la constructora Hispánica pese a que el exdirectivo de la empresa Alfonso García Pozuelo -que durante la misma comisión de ayer se negó a responder a las preguntas de los diputados- reconociera en su día haber pagado comisiones al cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, a cambio de adjudicaciones.

«Los órganos de contratación, en este sentido, son las mesas de contratación, con representación de los abogados del Estado y de más órganos que no tienen índole político. ¿Cómo se iban a prestar favores? Mire usted los pliegos de condiciones de aquella época, era imposible e inverosímil que ninguna empresa se viera favorecida aunque hubiese voluntad para ello. Los mecanismos de contratación lo hacían imposible», argumentó el exvicepresidente.

Catorce años de la variante

Además de su papel como gestor del Partido Popular, la diputada de Podemos también cuestionó a Cascos sobre su responsabilidad en los más de 2.000 millones de euros de sobrecostes de la variante de Pajares y sobre la prolongación por 50 años del peaje en la autopista del Huerna. Sobre la primera cuestión, Cascos negó cualquier responsabilidad sobre la tardanza y encarecimiento de las obras, mostrándose satisfecho de haber puesto en marcha proyecto que todavía se alarga catorce años después. «Yo las dejé iniciadas en 2004 y me siento muy orgulloso de ello. Es la única obra amparada como prioritaria por una ley en España y lo que ha ocurrido desde 2004 en esas obras es responsabilidad de otros gobiernos», explicó Cascos.

Sobre el peaje del Huerna, el exministro se escudó en que la medida era necesaria para no incurrir en ilegalidades con la empresa concesionaria. En este asunto, al igual que con la variante, Cascos achacó a los socialistas que, durante los gobiernos sucesivos, no se llevase a cabo la gratuidad del tramo pese a las «continuas» promesas. «Los peajes en España se renovaron para reducirlos. Se redujeron los peajes en el Huerna y se prolongó la concesión porque sería ilegal quebrantar el equilibrio de la concesión. En el 1996 estaba prevista la prolongación de Benavente a León y hoy es una autovía sin peaje. En 2004, además, se anunció que se iba a eliminar el peaje del Huerna y hoy en día no parece que tengan mucha intención de hacerlo», reprochó a los diputados.

El representante del grupo popular Óscar Clavell cerró el debate lamentando que la comisión se hubiese convertido «en un circo» por las descalificaciones y del tono empleado en algunos momentos.