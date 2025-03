Franco tilda de «chapucero» el informe de la Guardia Civil sobre el 8-M

Mateo Balín Madrid Lunes, 15 de junio 2020, 09:59 | Actualizado 11:47h. Comenta Compartir

José Manuel Franco había optado por la prudencia, por mantenerse al margen, por el silencio, antes de prestar declaración ante el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, que investigaba su actuación los días anteriores a la declaración del estado de alarma. El delegado del Gobierno de Madrid dice que lo pasó «muy mal» con su imputación por parte de la juez Carmen Rodríguez-Medel por la conocida como causa del 8-M. Ahora, una vez conocido el sobreseimiento provisional del caso, Franco va de medio en medio de comunicación para decir, por ejemplo, que el informe elaborado por la Guardia Civil, el mismo que le costó el puesto al coronel Diego Pérez de los Cobos, era «chapucero».«El informe contenía manipulaciones, medias verdades e interpretaciones sespagadas», ha asegurado este lunes en la Ser.

«La verdad que se me han caído los palos del sombrajo y me ha decepcionado un poco», ha comentado el delegado del Gobierno en Madrid. «Es impropio», ha añadido, del cuerpo de seguridad. «Estuve preocupado e inquieto porque, aunque todos los del mundo de la justicia me decían que no tenía recorrido jurídico, esa preocupación e incomodidad siempre existe», ha reconocido Franco en Onda Cero, que ahora sí, a diferencia de lo que comentó a los periodistas agolpados a las puertas del juzgado tras su declaración de la semana pasada, ha dicho que »hoy sí que habría que prohibir manifestaciones de este tipo. Por aquel entonces no era grave».

Porque Franco, ante la juez Rodríguez-Medel, había justificado que con la información de la que se disponía los días anteriores al 8-M volvería a hacer lo mismo. «El 2 de marzo no había ningún fallecido. No sabíamos lo mismo. Y se decía que las mascarillas no eran necesarias. Hemos avanzado poco a poco en el conocimiento y en las medidas a tomar», ha asegurado. «La verdad solo tiene un camino y yo hablé -a la juez- de las medidas que se tomaron con los datos que teníamos», ha recordado el delegado del Gobierno en Madrid, que está convencido de que Rodríguez-Medel «no tenía motivación de imputar a alguien del gobierno. El interrogatorio se desarrolló desde la máxima cordialidad y educación».

Encuentro protocolario

José Manuel Franco, que dice que ya es hora de pasar página, «alejar la crispación y trabajar juntos para salir de manera digna de la crisis sanitaria y económica», ha desvelado que el coronel López de los Cobos fue a despedirse de él tras ser fulminado por Fernando Grande-Marlaska «y yo lo recibí. Es lo que tenía que hacer. Hablamos del respeto que tengo a la guardia civil. Del informe no hablamos. No me pareció elegante entrar en ello. Tampoco hablamos del motivo de su destitución. Estaba dolido, pero fue un encuentro totalmente protocolario».