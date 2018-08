La Fundación Francisco Franco se enfrenta al PP por no votar en contra de la exhumación Una mujer fotografía la gran cruz que preside el Valle de los Caídos. / paul hanna / reuters Movimiento por España convoca para el viernes, en el Valle de los Caídos, la primera protesta contra el traslado de los restos R. C. Martes, 28 agosto 2018, 02:03

El presidente de la Fundación Francisco Franco, Juan Chinarro, acusó ayer al PP de «revertir la historia» por anunciar que se abstendrá en la votación en el Congreso del decreto ley del Gobierno para exhumar los restos mortales del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, y no votará en contra como exige la fundación. «La Ley de Memoria Histórica ataca la democracia y la monarquía y esto es lo que el Partido Popular no quiere ver, y de esta manera seguirán perdiendo votos», apuntó en declaraciones a una cadena de televisión, al tiempo que vaticinó que la exhumación de Franco «es un punto y seguido» de lo que vendrá en el futuro. Chinarro, además, exigió a la autoridad eclesiástica que se niegue a la exhumación del dictador porque considera que «sin Franco la Iglesia católica no existiría hoy en la actualidad». «Me resultaría una muestra de ingratitud que lo permitiría porque deben todo a Franco», llegó a apuntar. Entre tanto, Movimiento por España, la plataforma ciudadana que con mayor fuerza se opone a la exhumación, ha convocado las primeras movilizaciones en el propio Valle de los Caídos.

La primera de las concentraciones tendrá lugar en el monumento el próximo viernes a las 20 horas. Según los organizadores, se trata de una vigilia con oración que durará varias horas. La plataforma ha pedido a sus simpatizantes que acudan con velas para «iluminar el valle». Según el manifiesto de este colectivo, la aprobación por parte del Gobierno de la exhumación de los restos del dictador es solo el «preludio» de la «revolución bolivariana» que pretende perpetrar «si no lo impedimos pronto». Movimiento por España denuncia que el Ejecutivo de «ocupación dictatorial» que lidera Pedro Sánchez, con su decisión de sacar los restos de Franco, está vulnerando la Constitución, el Código Penal y los acuerdos con el Vaticano.

«Cortina de humo»

El PP se abstendrá en la votación, aunque considera que esta medida es una «cortina de humo» ante la «incapacidad» del Ejecutivo para gobernar y mediante un uso indebido del decreto ley, tal y como indicó ayer su presidente, Pablo Casado. «El Gobierno ha tenido que irse al Valle de los Caídos a intentar tapar su incapacidad para gobernar y sobre todo su incompetencia para mirar al futuro», señaló el dirigente popular, que acusó a los socialistas de romper con la historia de su propio partido y «los consenso básicos en los que el PSOE fue fundamental en la Transición».