El fiscal general del Estado durante la primera sesión del juicio. EFE

García Ortiz niega que revelara secretos entre reproches cruzados de sus fiscales

La primera sesión del juicio se centró en la respuesta al «bulo» de Miguel Ángel Rodríguez y la disputa entre las jefas de la Fiscalía de Madrid

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Lunes, 3 de noviembre 2025, 20:32

El Tribunal Supremo celebró este lunes la primera sesión del juicio al fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos, por el ... que le reclaman hasta seis años de prisión y 12 más de inhabilitación. La escena de Álvaro García Ortiz sentado en los estrados de la sala de vistas, vestido con la toga tras haber llegado solo a la sede judicial en su vehículo oficial, ya es historia de la justicia española. Es el primer jefe del Ministerio Público en ejercicio sentado en un banquillo. El máximo responsable de los 2.800 fiscales de la carrera y quien encabeza la institución garante de la legalidad sometido al escrutinio de siete magistrados de la Sala de lo Penal. Y su única respuesta hasta ahora –su declaración está prevista para el 12 de noviembre– fue un sonoro «no» a la pregunta concreta de su presidente, Andrés Martínez Arrieta, sobre si asumía los escritos de las acusaciones personadas.

