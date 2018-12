Garzón exige a Llamazares que pida perdón a IU y se marche El coordinador federal de IU, Alberto Garzón. / Efe El exlíder de IU reconoce en una grabación su disposición a encabezar una candidatura de Actúa a las europeas ANDER AZPIROZ Madrid Viernes, 21 diciembre 2018, 12:01

Ya no hay marcha atrás. Alberto Garzón ha exigido este viernes a Gaspar Llamazares que pida perdón a la militancia de Izquierda Unida y se vaya del partido. El motivo de este nuevo choque de trenes entre ambos dirigentes ha sido la difusión de una grabación en la que el exlíder de IU y actual portavoz de la formación en el parlamento asturiano admite su disposición a encabezar en las europeas de mayo una candidatura de Actúa, la plataforma impulsada por el propio Llamazares y el exjuez Baltasar Garzón.

«Yo tengo disponibilidad, porque sé que a las europeas o vamos con cabeza o no sacamos nada. Y tenemos que buscar no solamente una cabeza, tenemos que buscar en algunas federaciones, algunos territorios (...). Pero eso se hace sin ruido interno ¿eh?, como haya ruido interno detrás nuestro no va nadie», señala el que fuera coordinador general de IU entre 2000 y 2008. En otro momento afirma: «Yo tengo disponibilidad relativa porque tendré que desvestir otros santos, pero para desvestir otros santos y poder tener una candidatura, por ejemplo europea, tiene que haber confianza y, como alguien decía, lealtad».

Garzón, que el pasado lunes ya adelantó una posible expulsión, ha dado hoy por cerrada la etapa en el partido de su predecesor en el cargo. «Tras escuchar los audios es difícil no indignarse por tamaña deslealtad», ha señalado el actual líder del partido, quien ha reclamado a Llamazares «que deje de usar a IU y a su militancia para sus proyectos personales».

«Modelo Villarejo»

Desde la parte contraria, el excoordinador federal ha criticado la filtración de unas grabaciones que apuntan «al modelo Villarejo». También se ha negado a pedir el perdón que le exige Garzón porque él, ha destacado, siempre ha sido leal a IU.

Quiera o no marcharse voluntariamente, el futuro de Llamazares en IU se presenta muy oscuro, dado que la maquinaria para su expulsión ya está en marcha. La cuestión es si saldrá solo de la formación o acompañado y hasta qué punto puede darse una crisis interna que desenvoque en una escisión.

Alberto Garzón fue elegido líder de IU en mayo de 2016 con un 74% de apoyos de la militancia en un proceso de primarias que registró con un 40% de participación. Paloma López, respaldada por Cayo Lara –también crítico con la actual dirección nacional–, obtuvo el 20%, mientras que Tasio Oliver, el candidato de Llamazares y su corriente interna Izquierda Abierta, se quedó en un 4,6%.