Gaspar Llamazares mantiene que no se irá de IU salvo que lo «echen»

Gaspar Llamazares aseguró ayer que no se irá de Izquierda Unida salvo que lo «echen» y vea que su sector sigue siendo «excluido». Lo hizo en una entrevista concedida a Efe en la que aseguró, además, que decidirá «en los próximos meses» si ficha candidatos para su nueva plataforma, Actúa.

El líder de Izquierda Abierta y diputado de IU en la Junta explicó que la nueva fuerza política, creada junto al ex juez Baltasar Garzón, está aún en «fase embrionaria, previa al partido político», por lo que no se ha decidido aún si presentará candidatos en las próximas elecciones europeas, autonómicas y municipales. «No tenemos decidido ni descartado participar», enfatizó.

La decisión dependerá también de las relaciones con las fuerzas políticas de las que forma parte, como IU, o con las que mantienen diálogo «del mundo de la izquierda», como Podemos. En medio de un proceso de «exclusión personal y económica» que -según él- padece su sector por parte de la cúpula de IU, Llamazares ve «comprensible» que busque la representación de su «sensibilidad» política en otras fuerzas, aunque declaró que no va a renunciar a Izquierda Unida.

«No vamos a abandonar IU; otra cosa es que nos echen. Nuestra decisión es que no nos vamos a ir, aunque nos sintamos excluidos. Creemos que hay que hacer hasta el último esfuerzo de construir una alternativa unitaria, pero no significa que no sintamos en nuestra piel la lógica de la exclusión», recalcó.

Sobre qué debería ocurrir para que Izquierda Abierta se sienta echada de IU, Llamazares enumeró: «Si la primera medida es que nuestra gente no influye para nada en las políticas, no se la tiene en cuenta, se estrangula económicamente a Izquierda Abierta y vemos que nuestros cargos públicos son excluidos... la carga de la prueba la tiene IU, que ha decidido que le sobramos», respondió.

El diputado considera que IU a nivel nacional «se ha subsumido, diluido y disuelto» en Podemos y que «ha hecho vejación de su propia tradición, de ser una izquierda abierta, yéndose al modelo Podemos, que es un modelo antagonista, de confrontación». Por ello, reclama a IU que «no ceda todo el programa ni las candidaturas a Podemos» y, si bien anticipó que hará «un esfuerzo hasta el último minuto de la convocatoria electoral», tampoco renunciará «a representar a una parte del electorado que se siente huérfano».