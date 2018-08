Gaspar Llamazares y Ramón Argüelles, ambos «disponibles» para presentarse a las primarias de IU Ramón Argüelles y Gaspar Llamazares. / Mario Rojas ANA MORIYÓN Gijón Martes, 14 agosto 2018, 11:59

El portavoz de IU en la Junta General, Gaspar Llamazares, y el coordinador general de la coalición en Asturias, Ramón Argüelles, mostraron ayer su «disposición» para presentarse al proceso de primarias del partido para la elección del candidato de IU a las próximas elecciones autonómicas. Ambos dirigentes autonómicos manifestaron su «voluntad» de escuchar a la organización y colocarse allí donde se les reclame. «Hay voluntad de seguir en política, pero es una decisión de los militantes y los simpatizantes. Todos los cargos públicos estamos a disposición», respondió el portavoz del grupo parlamentario. «Estoy absolutamente dispuesto a lo que me mande la organización y lo que crea que es más conveniente», añadió Argüelles, quien entiende que la prioridad es «elaborar un programa atractivo, con unas buenas listas» y, completó, «si la dirección y los compañeros consideran que me tengo que presentar lo haré y, si no, no lo haré. Gaspar y yo tenemos una relación bastante cordial y vamos a pensar en el beneficio de IU», concluyó.

Estas declaraciones se hacían en el marco de la tradicional visita institucional a la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), en la que Llamazares insistió en la importancia de que los nueves meses que restan de legislatura no se conviertan en un mero «curso electoral» y sea «decisivo» para sacar adelante cuestiones pendientes, como la ley de transparencia y buen gobierno, la ley de garantías de derechos básicos, el pacto por la ciencia y la investigación y ley de la memoria histórica. Entiende que con la aprobación del último crédito extraordinario por parte de las tres fuerzas de la izquierda se ha abierto una «ventana» que debe aprovecharse para alcanzar un acuerdo presupuestario y político de fondo que permita, no solo zanjar todas las iniciativas legislativas pendientes en esta legislatura, sino exigir al Gobierno central que aclare su postura sobre política energética y política de infraestructuras, y que presente su modelo de financiación autonómica.

En la misma línea, Ramón Argüelles confía en que «aún se puedan hacer muchas cosas» en los meses que restan antes de las próximas elecciones autonómicas y tendió la mano de IU para alcanzar acuerdos que impidan que ésta sea una «legislatura perdida». El coordinador general también se refirió a la «incertidumbre» que supone el discurso del Gobierno central en materia de transición energética y recordó igualmente que el acuerdo en materia de infraestructuras que en su momento el Gobierno del Principado e IU firmaron para forzar a una mayor inversión en esta materia al Ejecutivo de Mariano Rajoy, debe ahora «ser recordado» al de Pedro Sánchez.

En clave local, Jacobo Blanco y la edil Ana Castaño denunciaron la «descomposición» que está sufriendo el Ayuntamiento de Gijón, con un gobierno «extremadamente ineficaz y muy débil» y una alcaldesa, Carmen Moriyón, en la «pista de salida» y más preocupada por sus «nuevos retos autonómicos».