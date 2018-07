La Generalitat dará plantón en el Consejo de Política Fiscal y Financiera El Govern niega que el partido lanzado por Puigdemont afecte a la cohesión del ejecutivo CRISTIAN REINO Martes, 17 julio 2018, 14:56

La Generalitat catalana ha anunciado esta mañana que el vicepresidente del Gobierno catalán y consejero de Economía y Hacienda no acudirá a la reunión que celebra este jueves el Consejero de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en Madrid. Según la consejera de la Presidencia, Elsa Artadi, el ejecutivo catalán solo está interesado en asistir a las reuniones de carácter bilateral con el Gobierno central, pero no así a las que son bilaterales, con el resto de comunidades autonónomas. En el caso del CPFF, el vicepresidente Pere Aragonès aún tiene que decidir si envía a un delegado al encuentro o decide que no esté presente ningún representante de la Generalitat. «Priorizamos las reuniones bilaterales», según Artadi. «Como solo se va al CPFF a expresar unos hechos pero no se toma ninguna decisión, porque el voto que vale es del Ministerio, no acudirenos y potenciaremos las comisiones bilaterales», ha expresado la portavoz del Ejecutivo catalán. La consejera de la Presidencia ha confiado que más de una de estas comisiones bilaterales, cuya puesta en marcha fue acordada en la reunión entre Sánchez y Torra, puedan reunirse antes del verano.

La Generalitat ha anunciado además que ha concedido la Cruz de Sant Jordi, la máxima distinción que otorga el Gobierno catalán en reconocimiento a personas y entidades, a la Asociación catalana de derechos civiles, la entidad que agrupa a los familiares de los presos secesionistas. «Las cruces de Sant Jordi no pueden estar al margen del momento que vive el país», ha asegurado Artadi.

Artadi ha señalado además tras la reunión del Consejo de Gobierno que están a la espera de la respuesta que dé el juez Pablo Llarena a la sentencia del tribunal alemán contra Carles Puigdemont ante un eventual recurso y ha asegurado que el movimiento político lanzado por el expresidente, Crida nacional por la república, no tiene ningún efecto sobre el Govern, pues este es de coalición. «Las adhesiones a la Crida son a título personal, por tanto los que están participando, sean militantes de un partido o no se hacen a título individual», ha apuntado. Y no ha descartado la eventual investidura de Puigdemont si es extraditado por malversación.