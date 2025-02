La Generalitat insiste en pedir al Ejecutivo central que le devuelva las plenas competencias

CRISTIAN REINO Barcelona Sábado, 9 de mayo 2020, 16:48 Comenta Compartir

El Govern catalán ha mostrado esta tarde su «satisfacción» y ha «celebrado» lo que a su juicio es un «acierto» por parte del Ministerio de Salud, que ha «aceptado» la propuesta que le trasladó la Generalitat para que tres de las nueve regiones sanitarias de Cataluña (Tarragona, Tierras del Ebro y Alto Pirineo-Arán) pasen a la fase 1 de la desescalada a partir del lunes. Y ha valorado que haya aceptado también que el desconfinamiento en Cataluña se haga por regiones sanitarias y no por provincias. «Las decisiones consensuadas son más útiles que la imposición», ha afirmado la consejera de Presidencia, Meritxell Budó, en un cambio de tono muy significativo por parte de la Generalitat, que lleva semanas cargando con mucha contundencia contra el Gobierno central. «Esa es la vía. Información detallada y en tiempo prudencial. Ir un paso por delante para informar de los cambios de fase. Lo agradecemos», ha apuntado por su parte el consejero de Interior, Miquel Buch, que critica casi a diario a la Moncloa por lo que a su entender es una gestión de la crisis «precipitada y desordenada«.

El día en que Cataluña ha superado los 11.000 muertos por coronavirus, según el método de recuento de la Generalitat, el Govern catalán ha instado al Gobierno a que «siga escuchando» las propuestos que le traslada en relación a la gestión del coronavirus. Y en concreto, Budó ha reclamado al presidente del Gobierno que devuelva las plenas competencias en salud e interior a la Generalitat para que la administración catalana pueda pilotar la desescalada. Tanto ha bajado el tono el Govern, que incluso Budó no ha descartado que el independentismo pudiera abrirse a negociar los Presupuestos Generales del Estado. Siempre y cuando, ha dicho, el Gobierno detenga la «deriva centralista». «Queremos reconocimiento y devolución de competencias», luego ya se verá, ha venido a decir.

Respecto a la idea que ha lanzado el presidente del Gobierno de celebrar un homenaje público a las víctimas del coronavirus, Budó no ha aclarado si el Govern participaría, pero sí ha considerado que aún no estamos en la fase de ese tipo de tributos. «Aún no hemos superado la crisis sanitaria, cuando sea el momento, impulsaremos algún memorial a las víctimas, pero ahora estamos centrados en la lucha contra el virus», ha rematado.