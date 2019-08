La Generalitat llevará al Gobierno a los tribunales por falta de financiación

Sànchez pide a ERC no usar el fallo del 1-O para hacer política partidista

La respuesta del independentismo a la sentencia del 'procés' divide a los dirigentes presos. Mientas el líder de Esquerra, Oriol Junqueras no descarta que el fallo judicial haga saltar por los aires el Ejecutivo de Quim Torra, el diputado de JxCat, Jordi Sànchez, no es partidario de supeditar un adelanto electoral en Cataluña con la sentencia que, previsiblemente, se conocerá a finales de septiembre. «Son ganas de hacernos comulgar con ruedas de molino», aseguró este miércoles el exlíder de la ANC.

En una entrevista concedida a Europa Press, Sánchez reclamó a Junqueras no hacer «política de partido» con esta cuestión porque puede evidenciar que actúan «empujados por los vientos electorales favorables». En este sentido, el diputado suspendido en el Congreso pide a sus antiguos socios de Gobierno que concreten «qué harían después de la elecciones que no puedan hacer ahora», ya que no entiende por qué una respuesta al fallo del Supremo debe pasar por sacar las urnas a la calle cuando ya hay una mayoría parlamentaria, de como mínimo 80 escaños, contraria a una sentencia condenatoria. «Un avance electoral cuando no se ha llegado a la mitad de la legislatura debe estar justificado por algo más que por las legítimas ansias de llegar cuanto antes a la Presidencia de la Generalitat», defendió.

Sànchez reflexiona también durante la entrevista sobre las diferencias que existen actualemnete entre JxCat y Esquerra. En su opinión, se trata de «daños colaterales» ante la ausencia de unidad alentada por la rivalidad electoral, que obliga a marcar constantemente diferencias, lo que «contamina cualquier espacio de relación».