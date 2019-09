Génova trabaja en una nueva dirección regional que integre a todas las sensibilidades Paloma Gázquez, Teresa Mallada y Alfredo Canteli, tras una reunión del Comité Ejecutivo regional / MARIO ROJAS Paloma Gázquez gana enteros como posible sustituta de Mercedes Fernández al frente del PP de Asturias DANIEL FERNÁNDEZ GIJÓN. Miércoles, 25 septiembre 2019, 03:34

La dirección nacional del PP trabaja en la creación de una nueva Junta Directiva en Asturias que integre todas las sensibilidades del partido para tratar de coser las heridas abiertas en los últimos meses. Según fuentes próximas a Génova, la intención de los máximos dirigentes de la formación es la de proponer a una persona sin una pertenencia clara a los diferentes sectores que integran el PP asturiano y que pueda desarrollar una presidencia neutral que permita normalizar la vida en el partido.

En Génova piensan en una persona de su máxima confianza. Y en estos momentos gana enteros la opción de la diputada Paloma Gázquez como posible relevo de Mercedes Fernández, quien presentó el lunes su dimisión como presidenta de los populares asturianos. Su perfil de mujer próxima a la dirección nacional y que cuenta ya con cierto recorrido en Asturias, la convierte en una buena candidata para el puesto, a ojos de Génova. Y también, al menos sobre papel, para las dos familias en las que se divide ahora el PP asturiano: 'malladistas', los afines a la portavoz parlamentaria Teresa Mallada, y 'cherinistas', próximos a la ya ex presidenta regional. La opción de Gázquez está siendo barajada en Madrid, aunque, matizan desde la dirección nacional, no ha decisión tomada. «Todo está abierto», apuntan.

Sea quien sea la persona que se haga cargo de la presidencia de los populares de la región, esta no tendrá un trabajo sencillo. El partido se encuentra muy fracturado después de unos meses de duros enfrentamientos entre los afines a Mercedes Fernández y a la portavoz del partido en la Junta General, Teresa Mallada. La designación de esta última como cabeza de lista en las últimas elecciones autonómicas, en detrimento de la hasta el lunes presidenta del partido, provocó una lucha que se extiende hasta ahora y que dejó numerosas heridas en la formación.

Las peleas que se han desarrollado en Asturias no han pasado desapercibidas en Madrid, donde valoran la creación de una nueva dirección que pueda calmar los ánimos a la espera de un congreso ordinario al que puedan concurrir diferentes candidatos cuando la situación esté más calmada. El hecho de que el relevo no haya llegado por la vía de la gestora o del congreso extraordinario ofrecerá tiempo a quien ocupe la presidencia para recomponer las filas de los populares y lograr que dirección y grupo parlamentario caminen de la mano.

Acuerdo

Por ahora, la dirección nacional ya ha conseguido un acuerdo con Mercedes Fernández. La expresidenta del PP en Asturias irá en un puesto de salida en las listas a las Cortes Generales, aunque se desconoce si lo hará en las del Congreso o en las del Senado. Es el primer paso de un plan trazado en Génova que tiene como objetivo devolver la paz a la formación.

Ayer, un día después de que se conociese la noticia de la dimisión de la histórica líder de los populares en Asturias, diferentes dirigentes de la formación seguían dando muestras de asombro por un movimiento que no se esperaba. La dimisión de Mercedes Fernández previo acuerdo con la dirección nacional, fraguado durante semanas, sorprendió en todos los sectores del partido, más cuando falta poco más de un mes para afrontar unas nuevas elecciones generales. El hecho de que desde Génova no se haya hecho público el nombre de la persona que sucederá a Mercedes Fernández no contribuyó más que a crear un clima de nerviosismo por el futuro de un partido que atraviesa una época convulsa. Los dirigentes consultados están a la espera de lo que se decida en Madrid. Será allí de donde salga el nombre de la persona que se encargará de llevar las riendas de un partido en el que se reclama «tranquilidad» para armar un proyecto común.

El proceso después será el que marcan los estatutos. La propuesta pasará por un Comité Ejecutivo regional, que votará y elevará el veredicto a la Junta Directiva. A partir de ahí, tocará diseñar una nueva dirección.