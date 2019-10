«La gente tiene que poder elegir más allá de entre Guatemala o 'Guatepeor'» Segundo González, en Gijón. / JUAN CARLOS TUERO Segundo González | Candidato de Más Asturies al Congreso «Más País puede ser el pegamento que hace falta para que el bloque progresista llegue a acuerdos» ANA MORIYÓN GIJÓN. Viernes, 11 octubre 2019, 03:52

El exdiputado nacional de Podemos Segundo González (Pola de Allande, 1988) da ahora un paso adelante para ponerse al frente del partido de Íñigo Errejón en Asturias. Lo hace, dice, para ofrecer una opción electoral a los votantes progresistas desencantados con la falta de acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos, y dar respuesta a aquellas personas «de izquierdas» que se plantean quedarse en casa el 10 de noviembre. «La gente tiene que poder elegir más allá de entre Guatemala o Guatepeor».

-Comunicó a Podemos a principios de septiembre que dejaba el partido por falta de tiempo. ¿Le faltaba tiempo o afinidad con el proyecto?

-Tenía afinidad con el proyecto de Podemos Asturies y quise aportar mi grano de arena colaborando con la campaña, pero yo ya tenía previsto abandonar la actividad política para centrarme en mi vida profesional. Lo que no esperaba yo, ni nadie, es que se fueran a repetir las elecciones nacionales tras el resultado tan bueno que hubo para las fuerzas progresistas en abril. Por eso decidimos dar este paso.

-Entiendo entonces que comparte la estrategia de Podemos Asturias, pero no la de Pablo Iglesias...

-En Asturias se necesita una alternativa al PSOE, que lleva tantos años gobernando, y creo que Podemos Asturias, con las discrepancias que yo pueda tener, en lo general, era lo que necesitaba esta región. A nivel nacional lo que se necesita ahora es una alternativa capaz de desbloquear la situación política con responsabilidad, diálogo y disponibilidad para alcanzar un acuerdo progresista. Pero también dar voz a Asturias en el Congreso porque, a menudo, los partidos se olvidan de esta región una vez que pasan el Negrón.

-¿Cuáles serán las reivindicaciones que Más Asturies llevará al Congreso?

-No serán muy diferentes a las que yo, personalmente, estuve defendiendo en el Congreso (como diputado de Podemos). Que se defienda la industria asturiana recurriendo a todas las herramientas que tiene el Estado para evitar deslocalizaciones injustas como la que estamos viviendo con Vesuvius, y hace unos meses vimos en Alcoa; que se desbloquee la variante de Pajares; que haya unas cercanías que funcionen y una transición ecológica justa capaz de desarrollar un nuevo tejido productivo. Pero para eso Asturias tiene que tener una voz en Madrid.

-Le escuché decir en la presentación del partido que en las negociaciones entre PSOE y Podemos sobró testosterona. ¿A quién le sobró más?

-Sobró testosterona y se jugó al límite, transfiriendo el riesgo a la ciudadanía. Aunque, obviamente, desde mi punto de vista Pedro Sánchez tiene mayor responsabilidad porque era el encargado de formar gobierno

-En un momento en el que todo el mundo apela al voto útil, ¿no teme que con tanta fragmentación de la izquierda salga ganando la derecha?

-Conozco a mucha gente que, cuando se convocaron las elecciones, estaba tan defraudada que no quería volver a votar. Más País surge para evitar que nadie se quede en casa como consecuencia del cabreo y la desafección política que supuso la repetición electoral entre los votantes progresistas que en abril auparon tanto al PSOE como a Unidas Podemos. Nosotros buscamos precisamente evitar que la abstención aupe esta vez a la derecha.

-Todo hace indicar que arañarán votos tanto del PSOE como de Unidas Podemos. ¿Se han planteado la posibilidad de que su irrupción haga perder el escaño a Castañón?

-Según las encuestas, es más que posible que Más País en Asturies saque representación sin restársela a Unidas Podemos y haciendo, además, que Vox pierda el escaño. En cualquier caso, consideramos que si los dos actores que estuvieron antes negociando no fueron capaces a ponerse de acuerdo, quizá la inclusión de un nuevo actor lo permita. Podemos ser ese pegamento que hace falta para que el bloque progresista llegue a acuerdos.

-El PSOE cree que Más País nace por una lucha de egos en Podemos.

-No es una lucha de egos, sino una diferencia de estrategia. No obstante, esas acusaciones responden más a una preocupación por parte de Pedro Sánchez porque quizá no le vaya a salir como esperaba la jugada de la repetición electoral, precisamente, por la aparición de un actor con el que no contaba. Con la llegada de Más País se da una alternativa para que la gente no vaya a votar con la nariz tapada, pero también para movilizar el voto, generar ilusión y que los ciudadanos no tengan que elegir entre Guatemala y Guatepeor.

Otra dinámica

-¿Tan difícil es convencer a Pablo Iglesias de un cambio en la estrategia que se necesita crear un partido paralelo?

-No es una cuestión de personas, sino de dinámicas. Creo que tanto PSOE como Unidas Podemos pensaron más en los intereses partidistas que en las necesidades de la ciudadanía. Y para romper esa dinámica hacen falta nuevo factores. Si quieres tener una receta diferente tienes que poner ingredientes diferentes y nosotros somos ese ingrediente diferencial, el único que va a haber en estas elecciones para poder obtener unos resultados diferentes.

-¿Qué diferencia hay entre el escenario político actual y el de la también fallida investidura de Pedro Sánchez en 2016, en la que Errejón y usted también votaron en contra?

-La diferencia es fundamental. Entonces Sánchez pactó un gobierno con Ciudadanos con políticas que distaban bastante de los planteamientos progresistas que nosotros defendemos, y que no tienen nada que ver con el programa que se estaba negociando ahora. Nosotros apostamos por un gobierno que tenga un marcado carácter progresista y que tenga un programa de medidas de progreso, políticas sociales, con una reforma fiscal que grave a las grandes empresas y grandes fortunas y que relaje la carga fiscal de la gente que menos tiene.

-¿Y por qué no encaja ahí el partido de Llamazares, cuyo ofrecimiento para formar parte del proyecto ya han declinado?

-Es un ofrecimiento que se agradece, pero creemos que hace falta un planteamiento nuevo, regenerador y que emocione. Actúa tiene un proyecto diferente al que tenemos en Más País, cuyo objetivo será negociar acuerdos progresistas, pero sin regalar nada a nadie.

-¿La Junta General del Principado necesita también un Más Asturies?

-No es el momento para plantearse eso. Esto es una candidatura que ni siquiera se puede considerar partido y después del 10 de noviembre se valorará cuáles serán los siguientes pasos. Pero, desde mi punto de vista, no debería de crearse un partido nuevo sino servir de ejemplo para que las diferentes fuerzas progresistas lleguen a soluciones.