El Gobierno avisa a Bélgica de que «no entenderá» que no entregue a Puigdemont Puigdemont y su abogado Paul Bekaert a su llegada a una vista en un juzgado en Bruselas, Bélgica, este martes. / Efe La vicepresidenta Carmen Calvo asegura que puede haber consecuencias en las relaciones entre ambos países PAULA DE LAS HERAS Madrid Martes, 29 octubre 2019, 10:31

El Gobierno ha lanzado hoy una advertencia clara a Bélgica en relación con la petición de entrega del expresidente de la Generlitat, Carles Puigdemont, para que sea juzgado en España por los mismos delitos de extradición y malversación por los que ya han sido condenados otros miembros de su ejecutivo. La vicepresidenta, Carmen Calvo, ha argumentado que aun respetando a la justicia belga, el Ejecutivo «no entenderá» una negativa que, a sus ojos, implicaría poner en cuestión a una «democracia plena» como la española.

Calvo ha avisado además, en una entrevista en Onda Cero, de que el rechazo de la euroorden emitida por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena puede tener consecuencias en la relación entre ambos países. «Tomaremos nuestras decisiones», ha dicho sin especificar su calado. Puigdemont está este martes en el Palaciode Justicia de Bruselas, donde la Cámara del Consejo, el tribunal de primera instancia, examina su caso.

La número dos del Gobierno también ha insistido que en tanto el presidente de la Generalitat, Quim Torra, no deje de «animar» el enfrentamiento no hay nada que hablar con él y ha asegurado que en sus conversaciones con el vicepresidente Pere Aragonès suele advertirle de por dónde no debería ir. En esta línea, ha anunciado que en cuanto sea publicada, el Ejecutivo recurrirá la resolución debatida la semana pasada en el Parlament en contra de la sentencia del Supremo por el procés.