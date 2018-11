El Gobierno avisa de que 49 de los 92 millones extra de los presupuestos están en el aire Javier Fernández, Ramón Argüelles, Concha Masa, Gaspar Llamazares, Marcelino Marcos, Gimena Llamedo y Dolores Carcedo, en la reunión para abordar el diseño del presupuesto de 2019. / D. ARIENZA Contempla un aumento de unos cuatro millones para el salario social y no está por la labor de ir más allá del actual 50% en la rebaja de la matrícula de las escuelas de 0 a 3 ANDRÉS SUÁREZ OVIEDO. Jueves, 1 noviembre 2018, 04:14

Dice el Gobierno a todo aquel que quiera escucharle que su voluntad de acuerdo para sacar adelante el presupuesto de 2019 es máxima, sin medias tintas. Pero también advierte de que el margen de negociación es estrecho, que hay compromisos previos a financiar -con los empleados públicos, por ejemplo- y que aunque los recursos disponibles crecen, no es oro todo lo que reluce. El Ejecutivo alerta, entre otras cosas, de que de los 92 millones de euros en que se incrementa el techo de gasto disponible, hasta llegar a un total de 4.031 millones, hay 49 millones cuyo ingreso no está garantizado. Recursos que, de no llegar finalmente a las arcas del Principado si la nueva senda de déficit no sale adelante en el Congreso, habría que recortar el año próximo, lo que obliga a ser muy cuidadoso con su planificación.

El análisis estuvo ayer sobre la mesa en la reunión que miembros del Gobierno, con el presidente, Javier Fernández, y la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, a la cabeza, mantuvieron con una delegación de IU encabezada por Ramón Argüelles y Gaspar Llamazares. La cita evidenció la cercanía entre ambas partes y la disposición al entendimiento, a la espera de bajar al detalle de las partidas presupuestarias. En los objetivos generales, en la coincidencia en la estrategia de traducir en cifras concretas la filosofía del pacto alcanzado en Madrid por PSOE, Podemos e Izquierda Unida, existe sintonía.

Aunque habrá más dinero para gastar, 92 millones más, el Gobierno desliza el mensaje de que los márgenes en que se moverá la negociación son muy limitados. Hay compromisos de recuperación de derechos de los empleados públicos que hay que dotar presupuestariamente. Y, además, una parte de ese incremento, 49 millones, es virtual a estas alturas. Hacienda ha confeccionado un proyecto que toma como referencia el objetivo de déficit del 0,3% del PIB que ha autorizado la UE pero que aún no ha convalidado el Congreso, en lugar del 0,1% que sigue oficialmente vigente. Si esa modificación sigue sin salir adelante en las Cortes, el Principado no podrá disponer en la práctica de esa cantidad y el año próximo tendría que retener crédito por esos 49 millones en cuestión. El escenario obliga a planificar el gasto con cautela.

Hay que tener en cuenta que el gasto vinculado al sostenimiento de los servicios públicos sigue creciendo. La partida para el salario social crecerá unos cuatro millones y el montante sobrepasará los 120 millones, si bien el repunte es inferior a otros años.

Y luego está la clave del 0 a 3, prioridad para Podemos, tercera pata de un hipotético pacto. El Gobierno no está por la labor de asumir la gratuidad plena que quiere el partido morado y, de partida, tampoco por ir más allá de la rebaja del 50% de la matrícula que ahora está vigente. El planteamiento que pondrá sobre la mesa, en coincidencia con IU, es por la extensión de la red y de su cobertura hasta donde sea posible.

«Si no hay presupuestos en 2019 no será por IU», anotó Llamazares, que alertó del impacto de una segunda prórroga consecutiva en un año electoral en el que el Gobierno saliente apenas tendría margen para gestionar créditos extraordinarios y el entrante se encontraría con un bloqueo presupuestario en toda regla. Las políticas sociales, la i+D o el 0 a 3 son algunas de las prioridades de la coalición. El portavoz del PSOE, Marcelino Marcos, vio factible trasladar a Asturias el «carácter social» del pacto con Podemos e IU en Madrid.