El Gobierno y la Generalitat intercambiarán hoy más nombres de relatores El Govern rechaza que el observador neutral sea catalán y afirma que la ministra Calvo admite en privado la mesa de partidos estatales CRISTIAN REINO Jueves, 7 febrero 2019, 11:07

La negociación entre el Gobierno central y la Generalitat sobre la figura de un relator que pueda hacer de notario en las conversaciones sobre la cuestión catalana continúan. Después de que ayer hablaran por videoconferencia la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, con el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y la consejera de la Presidencia, Elsa Artadi, está previsto que las conversaciones se reanuden a lo largo del día de hoy. Sobre la mesa, sigue la pugna en torno a la figura del relator y su ámbito de actuación, con la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado en el fondo de todo. El Ejecutivo central, tal y como aseguró ayer Calvo en rueda de prensa, acepta la existencia de esta figura, pero circunscrita a una mesa de diálogo entre partidos catalanes. La Generalitat, en cambio, exige que su mediación rija en una mesa de partidos estatales y soberanistas catalanes. La consejera de la Presidencia, Elsa Artadi, afirmó ayer que había enviado una lista de posibles candidatos a la Moncloa y que estaba a la espera de una respuesta. Esta mañana, en TV3, la consejera portavoz de la Generalitat ha señalado que a lo largo de día volverán a hablar con el Ejecutivo central para un nuevo «intercambio de nombre de relatores», lo que ya da a entender que sigue sin haber acuerdo sobre el perfil elegido.

Elconfidencialdigital apunta hoy que uno de los nombres que habría propuesto el Gobierno es Josep Sánchez Llibre, actual presidente de la patronal catalana Fomento del Trabajo y antiguo diputado de CiU. El mismo ha desmentido esta mañana haber recibido propuesta alguna. «Hoy nos diremos alguna cosa con Calvo sobre el relator», según ha apuntado Artadi, que en principio rechaza que esta persona sea catalana como pretende el Gobierno. El Palau de la Generalitat prioriza un perfil internacional o al menos neutral. «Es difícil que sea catalán», ha dicho. «Estamos lejos de coincidir en los nombres«, ha admitido. »La voluntad es ponernos de acuerdo e intercambiar más nombres«, ha rematado. También ha descartado otro nombre que ha surgido en las últimas horas como es Xavier Domènech, exlíder de los comunes y exdiputado en el Congreso.

Independientemente de quién sea el elegido, si al final hay un acuerdo en la figura del relator, que dé fe, como un notario, la Generalitat insiste en que su ámbito de actuación debe ser en una mesa de diálogo en la que estén el PSOE, Podemos, ERC y el PDeCAT. El Gobierno, en cambio, limita su tarea a la mesa de partidos catalanes, que ha existe y ha celebrado dos reuniones en el Palau de la Generalitat. Artadi, no obstante, ha acusado a la vicepresidenta Calvo de mantener un doble discurso. A su juicio, en público dice una cosa y en privado dice otra, consciente del revuelo que ha causado en las filas socialistas la figura del relator, pues se entiende como una cesión al independentismo al que se le está comprando el discurso y el marco conceptual. Según Artadi, Calvo en privado ha admitido que la mesa de partidos debe incluir a formaciones de ámbito estatal, esto es al PSOE. «Es evidente que esto genera presión internamente», pero «aquí todo el mundo tiene presión porque la posición fácil es ponerse detrás de la barrera y criticar, no delante a negociar», ha señalado Artadi.

Con la mesa y el relator, por tanto, ¿sería posible que los grupos independentistas retiraran las enmiendas a la totalidad y permitieran la tramitación de los presupuestos. La consejera Artadi no lo ha dado por hecho. Ayer dijo que es insuficiente. Y esta mañana en TV-3 ha apuntado que debe haber relator, calendario de trabajo para la mesa de diálogo y un diálogo en igualdad de condiciones. «No podemos estar tres años discutiendo cómo hemos llegado hasta aquí«, ha asegurado. «Si el diálogo no se basa en el derecho a la autodeterminación y al fin de la represión, no sirve», ha advertido.