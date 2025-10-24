El Gobierno insiste en reconducir el diálogo con Junts para salvar la legislatura

El ala socialista del Gobierno trata este viernes de mostrar tranquilidad ante el órdago lanzado por Junts de retirarle su apoyo en el Congreso. El ... onjetivo este viernes ha sido el de apuntalar el mensaje que lanzó Pedro Sánchez el jueves desde Bruselas de que es posible reconducir el diálogo con Junts para salvar la legislatura y cumplir los cuatro años de mandato como es su deseo, por muy cuesta arriba que se le ponga la aritmética parlamentaria.

María Jesús Montero insistió hoy en que es necesario recuperar la relación con la formación de Carlos Puigdemont y destacó que el Gobierno ha cumplido con todos los puntos del acuerdo de investidura que le afectan. Aquellas exigencias de los independentistas que aún no se han visto cumplidas, como el caso de la amnistía al ex president, «dependen de terceros» señaló la vicepresidenta primera en alusión a la oposición dentro del poder judicial a conceder la medida de gracia a Puigdemont.

Pilar Alegría redundó en que el Gobierno está cumpliendo el acuerdo por lo que, manteniendo el máximo respeto a las decisiones internas de Junts, no ve motivo para la ruptura.

Pese a reconocer que se trata de una situación delicada en extremo, desde el Gobierno se mantiene el optimismo y se continúa trabajando «con la máxima diligencia», según la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen. Ello a pesar de los movimientos de Junts, que este viernes anunció una consulta a su militancia para consultar si mantiene su apoyo al Gobierno.

Sánchez se guarda de momento la carta de una reunión con Puigdemont para desbloquear la situación, un encuentro que Junts ha reclamado en numerosas ocasiones para otorgar reconocimiento a su líder. «Por supuesto que esas reuniones se producirán ¿Cuándo? Pues cuando toque», se limitó a señalar el jefe del Ejecutivo desde Bruselas.