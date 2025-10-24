El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno. Efe

El Gobierno insiste en reconducir el diálogo con Junts para salvar la legislatura

María Jesús Montero reitera que el Ejecutivo ha cumplido sus compromisos con la formación de Puigdemont y endosa a «terceros» los puntos pendientes del pacto

M. A. Alfonso / A. Azpiroz

Madrid

Viernes, 24 de octubre 2025, 11:40

Comenta

El ala socialista del Gobierno trata este viernes de mostrar tranquilidad ante el órdago lanzado por Junts de retirarle su apoyo en el Congreso. El ... onjetivo este viernes ha sido el de apuntalar el mensaje que lanzó Pedro Sánchez el jueves desde Bruselas de que es posible reconducir el diálogo con Junts para salvar la legislatura y cumplir los cuatro años de mandato como es su deseo, por muy cuesta arriba que se le ponga la aritmética parlamentaria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Richard Gere deja España y se muda a Estados Unidos por sorpresa
  2. 2 Los vecinos de El Natahoyo, en Gijón, divididos por la llegada de los usuarios del Albergue Covadonga
  3. 3 La comida asturiana de Eduardo Mendoza en Oviedo: fabada, pote y arroz con leche
  4. 4 La Familia Real ya está en Asturias: primera parada, el concierto en el Auditorio
  5. 5 Serena Williams: «Siempre me ha importado no tanto cuántos torneos ganaba, sino mi legado en el tenis»
  6. 6 Incendio forestal en el Monte Areo, en Gijón, obliga a evacuar a los vecinos a un polideportivo: «Esto es una locura, un infierno»
  7. 7 Fin de semana gastronómico en Asturias: seis planes para disfrutar de la cocina y los productos de otoño
  8. 8 La Guardia Civil investiga la autoría del fuego del Monte Areo en Gijón
  9. 9 Entre el azul marino y el negro: la Reina Letizia y sus hijas, radiantes en el concierto de los Premios Princesa de Asturias
  10. 10 Una empresa turolense prevé instalarse en el puerto de Avilés para fabricar fertilizantes tecnológicos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Gobierno insiste en reconducir el diálogo con Junts para salvar la legislatura

El Gobierno insiste en reconducir el diálogo con Junts para salvar la legislatura