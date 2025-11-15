El Gobierno llevará a Madrid a los tribunales por el registro de objetores al aborto

El Gobierno traslada a los tribunales la guerra con la Comunidad de Madrid a cuenta de la elaboración de un registro de sanitarios objetores ... a practicar el aborto. «La señora Ayuso, al más puro estilo 'Trumpista', ha decidido declararse en rebelión contra el derecho de las mujeres al aborto y ha decidido obstaculizarlo de manera reaccionaria», justificó la ministra Mónica García tras hacer pública la decisión del Gobierno de acudir a lo contencioso administrativo ante lo que considera una violación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva del año 2023.

El Gobierno dio un mes de plazo a Madrid, Aragón y Baleares para crear este registro al ser las únicas comunidades autónomas que carecían de él. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, no obstante, ha optado por hacer caso omiso de este requerimiento. «Preferimos que sea un tribunal quien indique lo que se debe hacer, antes que un Gobierno sectario que no respeta nada ni a nadie», se mantiene desde el Ejecutivo regional.

La ley del aborto del 2023 regula la objeción de conciencia «como un derecho individual de cada profesional sanitario, que debe manifestarse con antelación y por escrito». Este texto exige que se cree «un registro de objetores de conciencia del personal sanitario, garantizando la seguridad jurídica y el pleno respeto del derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo y el derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario».