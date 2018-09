Gobierno y partidos se juegan en el presupuesto y cuatro grandes leyes el balance de la legislatura Javier Fernández retorna a su escaño tras una intervención, en un pleno de la Junta General del Principado. / PABLO LORENZANA La proximidad de las elecciones de primavera de 2019 condiciona el curso político, que pone a prueba por última vez la capacidad de la izquierda para entenderse ANDRÉS SUÁREZ OVIEDO. Domingo, 2 septiembre 2018, 03:44

Comienza el último curso de la legislatura y lo hace marcado, como siempre en estas circunstancias, por la cercanía de unas elecciones, en este caso las de la primavera de 2019. Vienen unos meses llamados a clarificar si esta etapa, impregnada de un aroma de bloqueo y discordia, acaba definitivamente con un suspenso o, al menos, se consiguen salvar los muebles. Gobierno y partidos tienen por delante una serie de hitos que decidirán la suerte de estos cuatro años, comenzando por el proyecto de presupuestos para el próximo ejercicio y siguiendo por una serie de leyes en disposición de ser aprobadas, especialmente la de transparencia. La asignatura es muy importante para las fuerzas de la izquierda, que en escasas ocasiones han sumado sus votos para cuestiones decisivas en estos años y que se exponen al peligro de que su potencial electorado no comprenda su incapacidad para ponerse de acuerdo.

Será desde luego un curso político envuelto en una creciente efervescencia electoral. Los partidos tendrán un ojo en las medidas que impulsen o veten y otro, en las consecuencias que esas decisiones puedan tener sobre sus expectativas de voto. Y ello a la vez que se enfrascan en un proceso interno tan intenso y en ocasiones despiadado como es la configuración de las candidaturas. Ningún movimiento, ningún voto en los plenos de la Junta General, habrá de interpretarse sin tener en cuenta la influencia de la proximidad de los comicios.

El debate presupuestario es, desde luego, el punto fuerte. Se da la paradoja de que en un Parlamento con una mayoría de izquierdas, con PSOE, Podemos e IU aglutinando 28 escaños sobre un total de 45, las únicas cuentas que han salido adelante, las de 2017, prosperaron con el respaldo del PP. Después de tres negociaciones fallidas, esta es la última ocasión en que las tres formaciones pueden llegar a un punto de entendimiento que resulta muy relevante porque, en caso contrario, Asturias afrontaría una segunda prórroga consecutiva. Un escenario complicado que además condicionaría inevitablemente la labor del Gobierno que salga de las urnas en los comicios de la primavera.

El presupuesto es, pues, el reto clave de esta recta final de la legislatura. Es verdad que el punto de partida de la negociación no es el mejor posible, dado que la desconfianza en las relaciones del Gobierno y el PSOE con Podemos no se ha rebajado ni lo más mínimo en estos tres años que han transcurrido y el voto de la formación morada es trascendental para que las cuentas prosperen. Podemos mantiene su discurso de la necesidad de cambios profundos en el proyecto económico para 2019 si los socialistas quieren su voto favorable y estos observan con malestar las «líneas rojas» que el interlocutor ha trazado antes siquiera de sentarse a la mesa. Entre medias, IU trata de templar posiciones, aunque el margen de maniobra no es excesivo.

Transparencia

Un acuerdo presupuestario dejaría un regusto más agradable a la legislatura pero hay un puñado de proyectos de ley a discusión en la Junta General que esperan de un último y definitivo empujón. El de transparencia, buen gobierno y lucha contra la corrupción probablemente sea el más notable, después de una larga y farragosa tramitación que se remonta a muchos años atrás y de interminables reuniones que han terminado alumbrando un texto asumible -o tolerable según quien todavía le pone algunos matices- para todas las partes. La iniciativa, salvo sorpresa mayúscula, saldrá adelante en las próximas semanas.

El éxito o fracaso de la producción legislativa de estos cuatro años depende de que otros textos en tramitación conciten un acuerdo similar. Es el caso de la ley de transporte y movilidad sostenible, la de memoria histórica y la de garantía de derechos vitales básicos. El periodo de sesiones que ahora comienza y el que irá de febrero a la cita electoral de primavera son la última oportunidad de que cuajen.

Con unos comicios tan cercanos, cada votación -y las consecuencias que de ella se derivan- cuenta. Y no solo para la izquierda. El centro-derecha, con menos peso en escaños y que aspira a crecer, también ha mostrado en estos años su querencia por 'darse leña'. Así que su actuación en estos meses que restan en modo alguno será inocua.