El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Gobierno opta por la fiscal contra violencia de género Teresa Peramato para sustituir a García Ortiz

El Gobierno opta por la fiscal contra la violencia de género Teresa Peramato para sustituir a García Ortiz

Sánchez, recién regresado de Sudáfrica y Angola, la propondrá en el Consejo de Ministros que se celebra esta mañana

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Martes, 25 de noviembre 2025, 07:35

Comenta

Pedro Sánchez ha decidido no esperar ni un segundo. Nada más aterrizar el presidente del Gobierno de la gira africana que le ha llevado a ... Sudáfrica y Angola para participar en el G-20 y la cumbre UE- Unión Africana, Moncloa ha anunciado la decisión de iniciar hoy en el Consejo de Ministros el proceso para elegir a la sustituta de Álvaro García Ortiz, que ayer solicitó su cese como consecuencia de la condena por revelación de secretos fallada el pasado jueves por del Tribunal Supremo. El relevo propuesto es Teresa Peramato Martín, actualmente fiscal de sala jefa de la sección penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo y delegada para la protección y tutela de las víctimas en el proceso penal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido por agredir sexualmente a sus dos compañeras de piso en Gijón
  2. 2 Gripe aviar en Asturias: detectan un foco en el Parque Isabel la Católica de Gijón
  3. 3

    «Mi ex se lleva a mi hijo cada fin de semana a casa del asesino de mi hermana»
  4. 4

    Los funcionarios cobrarán casi 3.200 euros al mes en 14 pagas tras la subida del 11%
  5. 5 Este el restaurante de Asturias en el que se cocina el mejor pote asturiano
  6. 6 A prisión tras sembrar la alarma entre menores y conductores de Avilés: ocho delitos en menos de un mes
  7. 7 ¿Cuándo se encienden las luces de Navidad en Gijón, Oviedo y Avilés?
  8. 8

    Gijón intensifica la lucha contra las ratas
  9. 9 Robó joyas por valor de 22.000 euros a las personas dependientes a las que cuidaba en Langreo y San Martín del Rey Aurelio
  10. 10

    Detenido en La Habana el profesor gallego condenado por violar a una alumna

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Gobierno opta por la fiscal contra la violencia de género Teresa Peramato para sustituir a García Ortiz

El Gobierno opta por la fiscal contra violencia de género Teresa Peramato para sustituir a García Ortiz