Sánchez cede ante Ciudadanos y rebaja de un mes a 15 días la prórroga del estado de alarma

Ni cuatro ni cinco ni seis semanas, como aventuró Pedro Sánchez. Quince días. La nueva prórroga del estado de alarma será hasta el 7 de junio. El Gobierno no tuvo más remedio que ceder ante la exigencia de Ciudadanos para limitar a dos semanas más el confinamiento. La alternativa a no aceptar las condiciones de los liberales era perder mañana la votación en el Congreso y que el estado de alarma decayera este domingo.

El cambio de fecha fue una decisión tomada a última hora en vista de las malas perspectivas para el Gobierno. El acuerdo con el PNV, que no había hecho 'casus belli' de la duración, era insuficiente para sacar adelante los planes de Sánchez. Ciudadanos amenazó con votar en contra de la renovación el régimen de excepción si la ampliación era de un mes. Esquerra hizo otro tanto, aunque por distintos motivos. El acuerdo «aún está verde», avisó ayer el líder republicano y vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés, aunque apuntó que no se puede descartar nada porque las negociaciones van a continuar hasta el último minuto. El Gobierno no transige, por ahora, con la reanudación de la mesa de diálogo entre los dos gobiernos, que es una de las demandas de Esquerra. No es la única pero sí la de más relumbrón para los independentistas.

Los liberales intentaron colgarse la medalla de haber evitado esa concesión de Sánchez. Gracias a Ciudadanos, señalaron en un comunicado, no habrá «ninguna mesa de negociación con ERC ni los separatistas para dinamitar la igualdad entre españoles». Pero la Moncloa negó con rotundidad que esa fuera una de las condiciones puestas sobre la mesa por los naranjas. Es más, los socialistas no descartan que Esquerra acabe por abstenerse mañana en la votación porque «la comunicación es fluida» y se han producido avances.

En el Gobierno sabían que era improbable que la negociación a dos bandas con Ciudadanos y Esquerra, agua y aceite, fructificara con un acuerdo que satisfaciera a las dos formaciones. Pero la portavoz gubernamental señaló hoy tras la reunión del Consejo de Ministros que «la vocación» de este Gobierno es «ampliar la mayoría parlamentaria». María Jesús Montero prefirió ser «muy cauta», y aunque anuncio que ya tienen «los apoyos suficientes» para que el Congreso apruebe la prórroga, pidió que se espere hasta el momento de «apretar el botón» para conocer qué mayoría apoya el estado de alarma.

Una decisión a última hora

Las negociaciones son y serán frenéticas y buena prueba de ello fueron las horas vividas hoy en la reunión del gabinete. Los ministros recibieron un texto que planteaba una ampliación de la prórroga hasta el 27 de junio, en vista de que la primera alternativa, la del 5 de julio, no fue bien recibida por los potenciales aliados. Es más, el Consejo acordó que la fecha tope para la ampliación fuera el cuarto sábado del próximo mes. Así lo anunciaron diversos medios hoy al mediodía. Pero Montero, en la rueda de prensa posterior, anunció que la petición del Gobierno al Congreso era para el 7 de junio. «Es la fecha -explicó- que suscitaba mayor consenso y la que más se acomodaba a los requisitos de las fuerzas políticas».

¿Qué había pasado en ese interín? Mientras el Consejo de Ministros se encontraba reunido, los equipos negociadores de la Moncloa, encabezado por la vicepresidenta Carmen Calvo, y el de Ciudadanos, capitaneado por el vicesecretario general, Carlos Cuadrado, y el vicesecretario general adjunto, José María Espejo, conversaban por videoconferencia. Los liberales se encastillaron en que la prórroga debía ser de quince días. Fue su última palabra, y precipitó el cambio de guión a última hora.

El Gobierno, a pesar de todo, no renuncia a su plan de extender el estado de alarma hasta «el final del proceso de desescalada», como dijo el ministro de Sanidad, que compareció junto a Montero y la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera. Salvador Illa abría así la puerta a una nueva solicitud de prórroga hasta finales de junio o principios de julio. La ministra portavoz tiró de prudencia. «Vamos a ir paso a paso», apuntó, aunque no descartó que «se pueda plantear» otra ampliación a partir del 7 de junio.