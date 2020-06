El Gobierno pacta con Ciudadanos su apoyo al decreto de la 'nueva normalidad' El portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal / . Foto: Efe / Vídeo: EP La nueva alianza con los liberales se produce después de que el Ejecutivo atase también el apoyo del PNV MARÍA EUGENIA ALONSO Madrid Martes, 9 junio 2020, 14:36

Ciudadanos ha cerrado este martes su apoyo a la convalidación del decreto que aprueba hoy el Consejo de Ministros por el que se regula la llamada 'nueva normalidad' con las medidas de «prevención, contención y coordinación» por las que se organizará la salida del estado de alarma tras casi tres meses de legislación extraordinaria.

El 'sí' de los liberales llega después de que el Ejecutivo haya incorporado varias de las «reformas técnicas» que habían solicitaron a cambio de su respaldo, como que el distanciamiento social sea de «un metro y medio», el fomento del teletrabajo o que en el inicio de las competiciones deportivas se tenga en cuenta el criterio de las comunidades para que no haya privilegios.

El portavoz adjunto, Edmundo Bal, ha celebrado que con esta norma se pone «la primera pata del plan B» que su partido venía exigiendo a Pedro Sánchez para aprobar «una nueva legislación administrativa» que tenga como objetivo «prevenir futuros rebrotes» y no tener que declarar de nuevo el estado de alarma. En un vídeo difundido en las redes sociales, el dirigente liberal presume de hacer «política útil» y de tomar decisiones «con la cabeza y no con las tripas» frente a otros partidos que han rechazado el estado de alarma «pero que no han aportado nada».

El Gobierno cuenta ya con el apoyo del PNV al decreto y puede volver a sumar la mayoría de la última prórroga del estado de alarma. Según confirmaron ayer los nacionalistas vascos a través de un comunicado, el acuerdo «salvaguarda el autogobierno vasco» y «despeja las dudas en cuanto a una posible recentralización o invasión competencial».