Gobierno, partido y Junta General: el equilibrio a tres bandas del PSOE Adrián Barbón, rodeado de cargos, dirigentes y militantes socialistas, en la noche electoral del 26-M. / ÁLEX PIÑA Barbón afronta el desafío de gobernar Asturias sin desatender la FSA y, a la vez, dando juego a un grupo parlamentario con mucho peso político A. SUÁREZ OVIEDO. Lunes, 10 junio 2019, 04:12

Si algo tiene claro la actual dirección del PSOE asturiano y en particular Adrián Barbón es que no hay que repetir errores del pasado. En la ejecutiva siempre se ha interpretado que cuando Javier Fernández asumió las riendas del Gobierno regional, allá por 2012, el partido pasó a un segundo plano y bajo la batuta del entonces número dos, Jesús Gutiérrez, entró en una suerte de letargo que acabó debilitando su estructura y su pulso territorial. No en vano una de las primeras apuestas de Barbón cuando fue elegido secretario general fue revitalizar la organización e insuflarle oxígeno, multiplicando los actos y repartiéndolos por las agrupaciones de toda la comunidad. Ahora que está a las puertas del Ejecutivo, el político lavianés no quiere desandar el camino y apuesta por combinar la acción de gobierno con el fortalecimiento del partido. Y, a la vez, dando juego a un grupo parlamentario que, con 20 diputados y perfiles muy políticos en su seno, está llamado a tener un notable protagonismo en la Junta General.

Quienes trabajan junto a Barbón remarcan que asumir los mandos del Gobierno asturiano en ningún caso llevará a dejar las riendas de la Federación Socialista Asturiana. «Para Adrián el partido es fundamental y seguirá ejerciendo como secretario general», ratifica un dirigente de su entorno. Otra cosa es que probablemente quienes constituyen su núcleo duro en el seno de la organización estén llamados a jugar en los próximos años un papel si cabe más protagonista. Ahí destaca especialmente la figura de Gimena Llamedo, número dos y secretaria de Organización, y de Iván Fernández, alcalde de Corvera y responsable municipal. Los dos son personas de la confianza de Barbón y su labor se perfila como clave para que el partido consiga mantener el pulso logrado en este tiempo.

Porque la acción de gobierno es intensa y requiere de tiempo y esfuerzos y Barbón no es ajeno a ello. Pero, a diferencia de Fernández, que contó con una situación parlamentaria más precaria, el futuro presidente cuenta con un margen más holgado -20 diputados, a tres de la mayoría absoluta- que, sin garantizarle el éxito de sus planes, sí le facilita las cosas a la hora de buscar apoyos. Fernández se topó con un Podemos en fase de efervescencia con el que tuvo enormes dificultades para alcanzar acuerdos y si consiguió salvar momentos difíciles fue porque el PP, por circunstancias muy peculiares y difícilmente repetibles, le dio sostén. Ahora Barbón lidiará con un partido morado debilitado por sus topetazos electorales y, en caso de bloqueo, siempre podrá mirar a Ciudadanos, cuyo referente, Juan Vázquez, parece proclive a la búsqueda de consensos.

Un grupo potente

El próximo grupo parlamentario tiene un indudable peso político, con nombres como la propia Gimena Llamedo, Juan Cofiño, Dolores Carcedo, Enrique Fernández, Luis Ramón Fernández Huerga o Marcelino Marcos como puntales y con el estreno de la ex presidenta de Cruz Roja Celia Fernández. Es pronto aún, pero el margen de que dispone Barbón a la hora de elegir para puestos representativos en la Junta -la Presidencia del Parlamento o las portavocías- e incluso para conformar su gabinete es amplio. Marcos ya fue portavoz en la Junta y a nadie extrañaría que repitiese en el puesto, máxime después del resultado que la candidatura que encabezaba cosechó en la circunscripción occidental. Cofiño y Carcedo ya han sido consejeros -la segunda lo es en funciones, de Hacienda- y tampoco sería sorprendente que volvieran a serlo.

Con todo, la cuestión de los nombres está aún en segundo plano, a la espera de que el domingo se resuelva la composición de los ayuntamientos y comience el 'baile' autonómico. «Por gente competente no va a ser», sostiene un dirigente que cita nombres como los de Alejandro Calvo, Daniel Bayón o Graciela Blanco, entre otros muchos, a la hora de cubrir los múltiples puestos que mueven el engranaje de la administración asturiana.