Urgente Búsqueda de Maritrini y su hija: la extracción de agua en la balsa de Ribadesella hace aflorar uno de los dos coches
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, este miércoles en Sevilla Europa Press / Rocío Ruz

El Gobierno se resiste a dar el portazo de Junts por definitivo

La vicepresidenta Montero vuelve a admitir que el Ejecutivo no ha sido «diligente» en el cumplimiento de sus compromisos y promete más gestos «en las próximas semanas»

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:53

El Gobierno se resiste a asumir que ha perdido a Junts para siempre. O al menos, para lo que pueda quedar de legislatura. A ... pesar de la contundencia con la que la portavoz de la formación independentista en el Congreso, Míriam Nogueras, respondió esta mañana al intento de reconciliación escenificado el martes por Pedro Sánchez, el Ejecutivo no se mueve. «Confiamos, por supuesto, en que el cumplimiento de los compromisos reestablezca la confianza», manifestó la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, en una comparecencia en Sevilla ante los medios.

